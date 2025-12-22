更強冷空氣將報到！氣象專家：這4天高山有望下雪

本週有降雪機率。圖／翻攝自林老師氣象站臉書粉專

東北季風一波接著一波，氣象粉專「林老師氣象站」指出，24日起一直到27日，各地降雨機率明顯提升，預估高山有降雪機率，且降雪機率範圍擴大、降雪時間也拉長。此外，氣象專家吳德榮也指出，明（23）日將回暖，24日下午又迎另一波冷空氣逐漸南下，提醒民眾注意天氣變化。

「林老師氣象站」指出，根據今晨美國NCEP數值模式模擬結果顯示，24日（週三）起受東北季風再增強影響，加上環境水氣增多，中部以北、花蓮以北地區轉為涼冷，各地降雨機會也會有明顯提升的趨勢，不過降雨多屬短暫性零星陣雨型態為主。

廣告 廣告

此外，預估24、25日中部以北、花蓮以北地區3500公尺，以及26、27日中部以北、東北部及東部地區3000公尺以上的高山都有零星降雪、固態降水或結冰的機會，降雪範圍擴大、降雪時間也拉長，提醒民眾若有安排賞雪活動做好保暖，以及山區路面溼滑、注意活動安全。

未來一週天氣一次看！吳德榮：又有另一波冷空氣報到

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄《洩天機教室》指出，今晨台灣本島平地出現13度低溫，各地平均最低氣溫落在13~16度，根據歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，明（23）日至週三（24日）上午，季風減弱明顯回暖。

不過，24日下午至週六（27日）另一波冷空氣逐漸南下，預估且比前波再低2度，北台呈現濕涼微冷，中南部雲量略增、山區偶有零星飄雨的機率，氣溫略降，提醒民眾注意天氣變化。

聖誕節天氣如何？

氣象粉專「天氣風險」指出，週四聖誕節因東北季風強度較強，夜間至清晨低溫明顯，各地低溫約12~15度，是否達冷氣團仍須觀察。

另外，因水氣偏多冷空氣較強，台灣2000公尺以上高山有路面結冰或結霜機會，3000公尺以上山區更有降雪可能，若要前往山區看雪民眾要多做好保暖，且裝好雪鍊再上山。

週五至週末持續受東北季風影響，中部以北及東部有短暫陣雨，其餘地區為晴到多雲天氣，預估週五晚間至週六清晨仍有一波明顯低溫，低溫約13~16度。週末中北部及東部高溫約20度左右，中南部高溫約23~26度，不過西半部受輻射冷卻影響，仍有10度或以上日夜溫差發生，請多留意日夜天氣變化。



回到原文

更多鏡報報導

緊急逃生出口「小綠人」其實有名字 背後誕生故事藏滿洋蔥

很多人護唇膏都擦錯！韓男示範「1關鍵動作」專家也點頭

智商高達276！「世界上最聰明的人」證實上帝真實存在 1句話震驚全球