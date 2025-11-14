更強冷空氣要來了！挑戰入冬首波冷氣團 「這天」最冷低溫跌破14度

生活中心／張尚辰報導

台灣颱風論壇表示，下週將有一波更強的冷空氣南下。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

今（14）日整體水氣減少，不過天氣持續受東北季風影響。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週將有一波更強的冷空氣南下，強度有望挑戰今年冬天首波冷氣團，正式宣告初冬到來。

台灣颱風論壇今日發文，指出明日至週日（16日）東北季風偏弱，全台各地暖熱，尤其中南部最高還是能衝到30度左右，除了東北部仍然有陣雨以外，其餘各地好天氣。

至於下週天氣，台灣颱風論壇預測，下週一至下週二（17-18日），冷空氣開始南侵，前緣水氣搶先抵達，北部、東部轉為陣雨，溫度逐漸下降，和週末會有很大的對比。中南部位於背風面，持續偏乾，白天仍暖，但夜間溫度降很多，日夜溫差大。

廣告 廣告

下週三至下週四（19-20日），乾冷空氣逐漸接手，北部、東部緩緩的轉乾、放晴，中南部則持續乾冷。下週三預期也是冷空氣最強的時候，北部、宜蘭最低下探14度，其他地方最低也有15-17度，全台日夜溫差都很大，請民眾多加留意。

更多三立新聞網報導

超商自取吸管！遭店員警告恐「涉嫌盜竊」 她怒喊：沒受過這種侮辱

牙別亂刷！醫曝動脈斑塊藏「口腔1細菌」 是心臟病幕後推手

男同代孕4胞胎惹議！醫舉1例「睪丸腫得跟皮球一樣大」：你願意嗎

若與台灣斷交轉抱中國？巴拉圭官員分析風險 結果將超虧

