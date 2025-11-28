【更新】京華城賣地疑套現30億 沈慶京700萬元交保 輪椅飛奔離開

沈慶京以700萬元交保後，貼身親信幾乎用小跑步推著輪椅離開法警。呂志明攝



京華城商場熄燈後，土地對外公開交易，原市價342億，但威京集團旗下鼎越開發公司以372億元得標，疑左手賣右手套利30億，主導者為沈慶京，這筆錢疑做為償還私人債務，台北地檢署分案偵辦在傳喚相關當事人、被告到案後，今(11/28)日上午首度以被告身分傳喚沈慶京到案，目前沈慶京已前往調查局北機站報到，稍晚將移送北檢由檢察官進行複訊。

沈慶京今(11/28)日因為京華城土地交易案，以被告身分到北檢出庭。呂志明攝

沈慶京日前因為京華城案到台北地院開庭時，還曾經自己走進法庭，沒想到這次檢方傳他到案，他又坐上輪椅出庭，他的隨從在幫他推輪椅時，還飛快的在北檢穿梭，就像馳騁商場一樣的霸氣十足。當檢察官諭知700萬元交保，他的貼身親信推著輪椅時，竟比進來時還快，幾乎以小跑步飛奔離開，將記者遠遠抛在腦後。

1987年威京集團取得唐榮鐵工廠位於北市八德路機械廠舊址，並在原址建立京華城商場，2001年正式開幕，營業18年後因為生意欠佳，不敵巨大虧損，於2018年7月間對外招標求售，在經過3次流標後，2019年9月25日第4次開標，由集團中石化子公司鼎越開發以372億餘元得標。

威京集團主席沈慶京被諭知700萬元交保後，神情略顯疲憊。呂志明攝

台北地檢署在偵辦京華城容積率弊案時，發現當初得標的鼎越開發為中石化100%轉投資子公司，原名為「中石興公司」，為了興建陶朱隱園公司，2014年更名為「陶朱建設公司」，等待完工後，2019年再更名為鼎越開發，此時中時化不斷增資鼎越，讓鼎越資本額從1億元一下子增資到350億，得以參與京華城土地的投標。

當時媒體也質疑，京華城土地在2021年底完成買賣過戶，鼎越與京華城完成換手，在取得近150億元的新光銀行聯貸後，京華城公司開始減資，錢都還給股東。而鼎越除了原本的資木額350億又向銀行貸款約150億，買了京華城土地還有120億元可用，另有近30億元流進香港一家公司，該公司背後大股東是一名大亨，疑是為了解決沈慶京的私人欠債。

北檢同時也查出，當鼎越在第四次招標以372餘億元得標時，其實當時京華城的土地市值為342億餘元，鼎越明顯以溢價30億取得標案，其中疑有弊端並損及中石化的利益。

今年5月26日，台北地檢署針對此案指揮調查局北機站執行搜索並約談8名被告，認為時任中石化董事長林克銘，涉犯《證券交易法》非常規交易500萬元交保，現任董事長陳瑞隆200萬元交保，時任獨董的知名經濟學者朱雲鵬120萬元交保，發言人陳穎俊100萬元交保並限制出境出海，法務經理陳俊源80萬元交保、時任土地開發部副理梁恭儀50萬元交保、土地開發部高階管理師朱俊嘉40萬元交保。鼎越開發公司時任董事長的朱亞虎100萬元交保並限制出境出海。

11月11日，北檢又發現不同犯罪事證，再傳喚4名被告，其中陳瑞隆因另涉犯《證交法》等罪，加保150萬元；威京集團財務經理張志澄30萬元交保；鼎越執行副總張嘉文30萬元交保、財務副總蔡志章50萬元交保。

