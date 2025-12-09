【更新】偽造病患身體數值動手術詐領保險費 減肥名醫宋天洲30萬元交保

義大大昌醫院外科副院長、減重名醫宋天洲。呂志明攝



義大大昌醫院外科副院長、減重名醫宋天洲，涉嫌變造1名張姓女病患身體數值再施作減重手術，不僅詐領健保補助費，病患也向保險公司詐領50餘萬元的保險費。台北地檢署今(12/9)日指揮調查局台北市調查處搜索約談，經檢察官複訊後，認為宋天洲涉犯詐欺罪，諭知30萬元交保，張女5萬元交保。

宋天洲日前才遭人檢舉，在他謙診高雄博田醫院，替一名BMI僅24、體重54公斤女子施作縮胃手術，術後患者出現嚴重併發症，暴瘦至37公斤，還罹患韋尼克氏腦病變，恐致早發性失智。家屬控訴術後未獲積極追蹤，宋醫師僅稱「一切正常」；高市府衛生局調查認定宋涉過度醫療，處停業4個月。

身才苗條的張女，在2024年間雖然身體數值不符合規定，卻接受宋天洲的減重手術，還向保險公司詐領50餘萬元的保險理賠。呂志明攝

檢調也接獲檢舉，宋天洲在替1名張姓女子看診時，明知張女並未罹患「病態性肥胖」疾病，BMI未達標，同時未達到健保給付施作的「腹腔鏡胃次全切除併雙通道小腸吻合術」減重手術。

檢舉指出，宋天洲明知張女不符合健保給付規定，竟變造張女身高、體重、BMI等身體數值，讓她符合施作減重手術，並替她施作「腹腔鏡胃次全切除併雙通道小腸吻合術」減重手術，讓張能夠申請健保給付並獲得50萬餘元的保險理賠費。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官林希鴻，今日指揮調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，前往宋天洲的辦公室、住居所及相關涉案人員住居所共8處地點執行搜索，同時以被告身分通知宋天洲及張姓女病患到案，全案朝涉犯《刑法》詐欺、偽造文書等罪方向偵辦。

