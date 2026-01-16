(更新)影／北捷板橋站驚魂！行動電源「突起火」急噴滅火器 白煙瞬間籠罩車廂

【Lai傳媒、記者爆料網／方慕辰／綜合報導】

台北捷運板南線16日晚間，有行動電原突起火意外，經滅火器撲滅後無造成傷亡。

翻攝自threads

網友在Threads發文指出，搭乘台北捷運的時候，車廂有行動電源著火，整個車廂都被白煙壟罩，「突然聽到碰一聲嚇死，我慢半拍，結果是東西爆炸」。詳細原因仍待釐清。

台北捷運公司說明，1/16 22:56板橋站列車旅客行動電源冒煙，旅客使用滅火器噴灑，因旅客噴灑滅火器後車廂煙霧較大，安排車上約450名旅客換乘改搭後續列車，下一班列車約2分鐘進站載客。

廣告 廣告

閱讀原文

延伸閱讀：

​

這篇文章 (更新)影／北捷板橋站驚魂！行動電源「突起火」急噴滅火器 白煙瞬間籠罩車廂 最早出現於 行銷人。