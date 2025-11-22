【更新】抓到主謀了！月世界被倒數百噸垃圾 岡山區里長父子等4人羈押禁見
高雄市燕巢區、田寮區交界處的「月世界」，近期多處遭人傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署追查發現，來自高雄、台南兩地3家清運業者涉嫌重大，成功收押指揮傾倒垃圾的蘇姓嫌犯後，再查出岡山區碧紅里里李有財父子及施姓司機等3人涉案，向法院聲請羈押。法院昨（21）日晚間召開羈押庭後，再裁定將3人收押禁見，此案總計4人被押。
橋頭地檢署今天（11/21）發布新聞稿指出，檢察官嚴維德18日指揮高雄市政府警察局刑警大隊等單位，到燕巢、田寮區3處山坡地會勘，發現現場遭不法集團傾倒大量家庭廢棄物約數百公噸。19日起至台南、高雄搜索勗瑞、貿毅、侑鴻3家清運業者以及岡山某茶行，拘提傳喚蘇姓嫌犯、李有財父子及施姓司機等集團幹部到案，並查扣2台重型貨車、6台環保車及1台賓士轎車。
檢方查出，李有財父子在岡山經營侑鴻環保公司，並租用燕巢區某處鐵皮屋作為棄置廢棄物之場所，兩人將場所提供給台南市黃姓及鄭姓環保公司業者，也就是勗瑞、貿毅的負責人，讓黃男可以將清運來的家戶垃圾，載到鐵皮屋棄置。
檢方發現，黃男涉嫌指示林姓、沈姓、馮姓等3名司機將垃圾傾倒棄置於鐵皮屋後，再由李有財的兒子請蘇姓嫌犯、施姓司機將廢棄物棄置於燕巢及田寮區的山坡土地，嚴重污染山坡地環境。
檢方訊後將李有財父子及蘇姓嫌犯、施姓司機等4人依《廢棄物清理法》、組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押，其中蘇姓嫌犯已收押；另外，鄭姓環保公司負責人以60萬元交保，黃姓負責人以100萬元交保，林姓、沈姓、馮姓等3名司機各20萬元交保。
1945出版
0937更新（新增法院裁定收押禁見）
高雄月世界遭濫倒成垃圾山！ 幕後首腦里長李有財父子羈押禁見
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，經收押指揮傾倒垃圾的蘇邦誠之後，進一步追查幕後首腦為現任無黨籍里長李有財，將他拘提到案，連同兒子李子森雙雙遭法院裁定收押。檢察官嚴維德19日指揮警察、環保局、林務署至田寮3處山坡地履勘，現場遭自由時報 ・ 1 天前
高雄市府嚴譴陳菁徽栽贓將提告 垃圾山案里長遭民進黨開除黨籍
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 高雄月世界垃圾山偷倒案件持續發酵，針對立法委員陳菁徽發文指稱高雄市長陳其邁力挺涉案男子李有財，高雄市府21日譴責這是惡質抹黑、栽贓嫁禍，將正式提告。同時，民主進步黨高雄市黨部亦祭出最嚴厲處分，以「嚴重違反黨紀與價值」為由，開除涉案李姓男子的黨籍。 相關案件目前由檢調偵辦中，高雄市府說明，陳其邁與該男並無往來，該相片是...匯流新聞網 ・ 1 天前
涉毀「月世界」變5層樓垃圾山 高雄4連霸里長收押禁見
高雄市 / 綜合報導 高雄市燕巢區、田寮區交界處的知名景點「月世界」，近日爆出遭非法傾倒數百噸生活垃圾，堆出五層樓高的垃圾山，臭味四散引爆民怨。檢警循線查辦後，查出幕後主使竟然是高雄市岡山區的李姓里長父子，他們透過環保公司，聯手想要節省費用的清除業者，利用合法的環保車載運台南的垃圾，到燕巢區的鐵皮屋放置，等收集到一定程度，再運至月世界傾倒。事件爆發，里長的也被起底是環境工程碩士，沒想到竟然還帶頭丟棄上百噸垃圾，讓民眾直呼不敢相信。 摧毀月世界變垃圾山高雄4連霸里長收押禁見 ， 擁「環工碩士」學歷竟是幕後黑手里長遭開除黨籍 ， 環保公司黑歷史多！4年13次違規釀2火警遭罰67萬 ，伸出手臂抓起大批垃圾到貨車上，現場不只大型機具，還出動不少人力。人員利用繩索垂降到山坡，才得以清理一包包的垃圾，日前高雄市燕巢區及田寮區交界的知名景點「月世界」，遭檢舉非法傾倒數百噸生活垃圾，檢調追查竟揪出幕後黑手，是高雄市的4連霸碩士里長。親自到場巡視火車站的整修美化工程，李姓里長自己就是環境工程碩士，竟捲入傾倒廢棄物案，讓在地居民相當驚訝。在地居民：「(做得不錯)，(做3、4任了)、(人很好)，(父子都有在做服務)」一早里長辦公處空蕩蕩，19日環保局獲報後，檢方展開調查傳喚9名人員，查扣9輛車昨(21)日法院更裁定4人收押禁見，其中就包括里長父子，他們合開的公司被挖出有不少黑歷史，過去4年有13次違規堆放廢棄物，造成2場火警還被開罰67萬。據了解兩人共同經營環保公司，聯手台南為了節省費用的清除業者，將垃圾先載運至燕巢區的鐵皮屋放置，累積定量後業者再聘請司機運至月世界傾倒，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說：「經檢察官訊問後，認李某父子及蘇某.施某涉犯廢棄物清理法，組織犯罪條例等罪嫌，向法院申請羈押禁見。」除了收押禁見，民進黨高雄市黨部也在深夜發出聲明，將會祭出最嚴厲的懲處，將他開除黨籍。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
月世界垃圾山案主嫌曝光！里長父子串聯業者深夜遭收押 民進黨火速開除黨籍
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄燕巢區景點「月世界」遭人違法傾倒數十噸垃圾，整片山坡被堆成垃圾山。橋頭地檢署調查後，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
月世界垃圾山主嫌是里長 柯志恩再爆這猛料
[NOWnews今日新聞]高雄知名景點「月世界」淪垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子檔。對此，國民黨立委柯志恩今（22）日再爆，在李有財開的茶行中，其實有非常多的民進黨的市長候選人，全部跟他非常...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
不寫「這條」 就拒絕通過! 不許倒退嚕越「紅線」 29國聯合抗議COP30成果文件
[Newtalk新聞] 《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30）步入最終關鍵階段，各國在化石燃料逐步淘汰路線圖問題上的分歧，導致大會談判成果檔的敲定陷入僵局。 據英國《衛報》21 日報導，當地時間週五淩晨，巴西主辦方發佈最新談判成果草案《共同體決定》（Mutirão decision），推翻了本週二初稿版本中曾包含的一項備選方案，即擬啟動制定「逐步脫離石化燃料轉型」（transition away from fossil fuels）的潛在路線圖。最新文本不光刪除了與路線圖相關內容，甚至完全沒有提及「石化燃料」一詞。 而就在前一晚，《衛報》獲得的一封致大會主席國巴西的信函顯示，至少有 29 個在氣候峰會上支持逐步淘汰石化燃料的國家，聯名要求必須將路線圖納入談判成果，並威脅稱若最終協議不包含該承諾，將阻止任何協議的達成。 報導稱，這一強硬立場令關鍵談判的緊張局勢顯著升級。作為 COP30 主席國，巴西在起草新文本時正面臨來自多方的巨大壓力：沙烏地阿拉伯、俄羅斯等石油輸出國，以及印度等大型石化燃料消費國均要求刪除該潛在決議。 週四（20日），即大會關鍵的倒數第二天議程，部新頭殼 ・ 1 天前
月世界成垃圾山主謀李有財 民進黨揭露「由藍轉綠」：依規開除黨籍
高雄知名景點「月世界」傳出遭人惡意傾倒垃圾，規模達數百噸，從垃圾殘骸中推測，主要是來自隔壁的台南，案件備受各界關注。近日，影武者被揪出，居然是深耕高雄16年的岡山區碧紅里長李有財父子檔。民進黨今（22）日在臉書發文，指出李有財過去曾為中國國民黨籍，遭其開除後加入民進黨。因涉案內容已嚴重違反民進黨黨紀律與價值，將依規開除黨籍。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
高雄垃圾山影武者「恐怖產業鏈」曝！網驚：民進黨淪「暖圾集團」
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，隨即開除李有財黨籍。不過有粉專起底李有財和高雄市長陳其邁和立委賴瑞隆、許智傑關係，驚呼「最暖的垃圾不只屬於陳其邁，整個民進黨都成了暖圾集團」。中天新聞網 ・ 1 天前
高雄里長父子組犯罪集團 上百噸垃圾偷倒山谷遭收押禁見
檢警於19日前往現場會勘時，赫然發現三處山谷全被各式家庭垃圾填滿，從塑膠袋、回收物、藥袋到帳單一應俱全。辦案人員從垃圾中的信件、處方袋一路追查，意外發現垃圾竟然源自台南市。追查後發現，這批垃圾離開台南後，會先被運到燕巢區一處鐵皮屋集中「洗產地」也就是拆解、...CTWANT ・ 1 天前