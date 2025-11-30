【更新】民眾黨發言人李有宜宣布退黨、「大媽老司機」朱蕙蓉也跟進

民眾黨2024年曾推派李有宜參選蘆洲區立委。資料照



民眾黨發言人李有宜今（11/30）透過臉書宣布退黨，她先前有意爭取新北市第4選區（蘆洲區、三重區）議員，但黨主席黃國昌屬意其三重蘆洲區主任周曉芸拚議員，日前還合體掛看板，如今李有宜退黨，引發揣測。

李有宜在臉書表示，親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，「我們後會有期！」

支持者不捨留言，「真的好震撼！是不是沒獲得提名的決定！畢竟你已經佈局很久了，但這次是第一次對民眾黨有點失望，你明明經營很久也戰力滿滿竟然不是提名妳，感覺換成誰都會失落到想離開，但不管怎樣有宜加油！開心去做自己想做的比較重要」。「經營那麼久被空降的弄掉，這樣真的不好」。

廣告 廣告

挺柯網紅「大媽老司機」朱蕙蓉也轉發李有宜貼文，寫下「親愛的支持網友們與 台灣民眾黨黨員們、以及不支持討厭大媽的網友們：即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨。從此海闊天空，只支持值得支持的。」

首次上稿：10:51

更新：10:59

更多太報報導

民進黨拋選前放假 黃國昌批「怕年輕人出來」：阻擋國內移轉投票

徐春鶯涉反滲透法未開除黨籍 黃國昌：她跟馬治薇不一樣

板橋服務處今開幕 黃國昌喊「為柯2028大選打好基礎」