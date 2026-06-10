【更新】海馬士首度西岸射擊！遇系統異常 36枚射32枚

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陸軍10軍團58砲指部3輛美製海馬士(HIMARS)多管火箭系統2026.6.10登場實彈射擊，採取3輛齊射方式，場面震撼。郭宏章攝



連續兩天的陸軍10軍團115年重砲曁新式武器换裝驗證射擊，今天（6/10）由最新接裝的美製海馬士(HIMARS)多管火箭系統登場，58砲指部飛彈連出動6輛海馬士發射車，接獲命令後從隱密處駛出機動部署，迅速從大甲溪口南北岸向北部海域發射多枚M28縮距彈，模擬對北部地區之敵高效益目標實施跨區火力支援。這也是海馬士首度在西海岸登場，對於企圖登陸敵軍造成強大嚇阻力。原本規劃大甲溪南北兩岸共發射36枚火箭彈，由於其中兩度遇到訊號異常，有兩車射擊時必須排除障礙，原本在大甲溪北岸18枚當中有16枚順利發射。南岸陣地的18枚當中也有2枚異常，南北兩岸合計有4枚不發火，因此今天海馬士共計發射32枚火箭彈。

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陸軍10軍團58砲指部3輛美製海馬士(HIMARS)多管火箭系統2026.6.10登場實彈射擊，採取3輛齊射方式，場面震撼。郭宏章攝

第十軍團今(10)日實施第二日「115年重砲曁新式武器換裝驗證射擊」，包含海馬士(HIMARS)多管火箭系統、155公厘榴彈砲、M109A2及M110A2自走砲等武器,展現陸軍新式武器火力、機動打擊能力及

國軍戮力戰訓本務與落實實戰化訓練成果。

今天操演最大焦點，是我國在海馬士多管火箭系統完成接裝後，首度於九鵬基地外完成實彈射擊驗證，在隱藏點實施戰力保存的海馬士發射車，於接獲射擊任務後，立即機動至發射位置，3分鐘內即完成「機動-射擊準備-發射」的射擊流程，並於射擊後立刻脫離，充分發揮其優異機動性能，可執行「打了就跑」(shoot-and-scoot)戰術作為，避免遭敵軍反砲兵雷達鎖定，大幅提高戰場存活率。

10軍團指出，此次共發射36枚M28縮距彈，模擬對北部地區之敵高效益目標實施跨區火力支援，使敵軍進攻頓挫，充分展現快速部署、精準打擊與跨區增援的優勢，提升地面部隊火力支援能量，有效嚇阻敵軍進犯。

在海馬士多管火箭系統實彈射擊火箭彈之後，今天的重砲操演接續由M109A2、M110A2自走砲、155公厘榴彈砲對目標區實施射擊。陸軍10軍團表示，這項重砲演練實彈射擊驗證聯合火力支援效能，充分展現國軍建構現代化精準打擊能力的成果。

本次操演原先規劃南北兩岸共發射36枚火箭彈，不過由於其中兩度遇到訊號異常，有兩車射擊時必須排除障礙，因此，在大甲溪北岸18枚當中有16枚順利發射。陸軍58砲指部飛彈連連長少校柯明斌說明，第一車在發射時有發現系統異常，依照程序排除，在第三波補打該枚火箭彈。另外，北岸的第三車，也有遇到系統問題，隨後排除狀況。

陸軍58砲指部參謀主任翁一銘上校說明，至於南岸的海馬士發射車部分，也有遇到系統異常的情況，規劃3輛發射18枚當中，2枚未能順利發射；南北兩岸共有4枚火箭彈不發火。因此，本次58砲指部的海馬士多管火箭系統實彈射擊，大甲溪南北岸兩處陣地原本規劃36枚火箭彈，實際發射為32枚火箭彈。至於詳細原因，後續進行調查中。

陸軍10軍團58砲指部參謀主任翁一銘上校2026.6.10說明該軍團115年度重砲射擊操演中，海馬士多管火箭系統射擊時遇到空域管制時程改變的因應處置。郭宏章攝

另外，在今天上午的操演，兩度遇到空域管制的狀況，必須延後射擊時間，對此，翁一銘上校也說明，在空域管制部分，先前已有協調，但由於今天民航局台北進場台有狀況需處置，因此協調延後海馬士的實彈射擊時程。

至於遇到空域管制的情況需要應變，翁一銘表示，海馬士火箭的每一次射擊任務，都會透過火協下達到指管車，位於操演區的只管車會先儲存射擊任務，隨後解除管制後，再下達給發射車，執行射擊指令。

至於海域的部分，翁一銘也說明，事前都已經請海巡署協助管制實彈射擊操演附近海域，對於附近作業的漁船與航行船隻，都是事前已經通告，今天的海域管制也沒有遇到問題。

由於陸軍接裝海馬士多管火箭系統後，先前都在屏東九鵬基地向東南海域射擊，這次首度到西海岸執行實彈射擊，測驗區陸空管制範圍都較需提前溝通協調。陸軍10軍團特別感謝台中市政府、大甲區公所及大甲、清水地方郷親全力支持與配合，主動提供射擊陣地，使第五作戰區所屬部隊能充分運用實戰環境，落實戰場即是訓場之實戰化訓練，不僅體現軍愛民、民敬軍的精神，使部隊能全力投入訓練，更透過資源共享與相互支援機制，展現軍民合作與平時戰場經營成果，強化整體防衛效能，為建構全社會防衛韌性奠定良好基礎。

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