【更新】疑幫鍾文智簽到助其潛逃 副所長李俊良不明金流逾千萬遭聲押禁見

涉嫌幫鍾文智簽到的福德街派出所前副所長李俊良，因涉貪遭檢察官聲押禁見。呂志明攝



台北市信義分局福德街派出所前後任3名副所長，涉嫌幫鮑魚大亨鍾文智在派出所簽到，讓他得以卸下科技監控從容棄保潛逃，其中前任副所長李俊良的帳戶還有逾千萬的不明金流，台北地檢署昨(12/19)日發動搜索約談，經漏夜偵訊後，認為前副所長李俊良涉犯《貪污治罪條例》圖利、財產來源不明、刑法偽造文書等罪，今日清晨4時許向法院聲請羈押禁見。現任2名副所長古志銘、梁思強與李俊良共謀，涉犯圖利罪，各諭知30萬元交保，並限制出境出海。

福德街派出所副所長古志銘。呂志明攝

另外，李俊良的嫩妻黃鈺婷，則與丈夫共犯《貪污治罪條例》財產來源不明罪，諭知50萬元交保並限制出境出海，同時實施科技監控。鍾文智的大帳房，疑似幫鍾文智行賄警員，涉犯《貪污治罪條例》等罪，且尚有共犯未到案，一併向法院聲請羈押禁見。檢察官同時以證人身分通知福德街派出所前後任所長、警員共14人，以及業者3人到庭說明，訊後均請回。

福德街派出所副所長梁思強。呂志明攝

鍾文智在2010年間捲入炒作新加坡「聯合環境技術公司」TDR，遭判刑1年8月定讞，入獄前一度落跑，企圖持假護照潛逃出境，檢警最終將他逮捕入監。出獄後，鍾文智又被查出炒作揚子江船業、歐聖、明輝、超級等多檔在台灣發行的TDR，獲利4億餘元，遭北檢羈押禁見。

鍾文智的大帳房葉仲清。呂志明攝

全案在北檢偵查起訴後，2018年間台北地院裁定，鍾文智以5000萬元交保，同時限制出境出海及住居，每天必須按時向派出所報到，2021年判刑18年後再命他繳交3000萬元保金，更改報到時間為週一、週四及週六。

李俊良的嫩妻黃鈺婷。呂志明攝

案件上訴高院後，2023年5月改判17年6月，同年9月爆發國寶總裁朱國榮棄保潛逃，同年10月間合議庭將他傳喚到案諭知實施科技監控。去年10月16日，高院合議庭認為鍾文智科技監控期限屆滿，審酌他定期赴警局報到的情況一直都很正常，諭知加保2000萬元後未延長科技設備監控。不料，鍾文智就利用這個漏洞，在法院判決確定後棄保潛逃。

台北地檢署為此針對鍾文智為何逃亡展開調查，在今年9月9日，認定鍾文智的同鄉好友鄭畯中、馮建英，夥同游致瑋(原名游林杰)助其逃亡，依涉犯《刑法》藏匿人犯、偽造文書等罪起訴。至於鍾文智的妹妹鍾文宜、侄女李佩蓁以及其大帳房葉仲清涉案部分，檢察官仍在偵辦中。

另一方面，當鍾文智得知要去福德街派出所期報到時，透過友人認識當時在福德街派出所的副所長李俊良，並利用同為屏東同鄉的情誼套交情，當李俊良調往三張犂派出所任職後，還介紹在福德街派出所2名副所長古志銘、梁思強與鍾文智認識。鍾文智則請他的貼身特助兼大帳房葉仲清幫忙打點一切。

鍾文智。翻攝刑事局網站

當鍾文智棄保潛逃，內政部警政署政風室、台北市政府警察局信義分局自清自檢，發現高院合議庭當初未再延長鍾文智科控的理由之一「定期赴警局報到的情況一直都很正常」，竟然有偽造的嫌疑，有時鍾文智並未按時前往派出所報到，竟然有人幫他代為簽名，追查後發現派出所的前後任副所長涉有重嫌，因此報請北檢指揮偵辦。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳雅詩，昨(12/18)日指揮調查局台北市調查處、內政部警政署政風室、台北市政府警察局信義分局等單位，持法院核發搜索票，搜索目前已調任三張犂派出所任職的李俊良辦公室，福德街派出所2名副所長古志銘、梁思強的辦公室及住居所等15處地點執行搜索。

檢察官同時以被告身分通知李俊良、古志銘、梁思強3名副所長，李妻黃鈺婷，鍾文智的大帳房葉仲清共5人到案，另外以證人身分傳喚先後在福德街派出所任職的所長及警員共計14人及業者3人共17人作證，全案朝涉犯《刑法》偽造文書罪、《貪污治罪條例》等罪方向偵辦。

02:39 出版

04:35 更新(強制處分結果)

