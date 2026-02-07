【更新】發「歐巴馬是猴子」影片引眾怒後刪除 川普：沒看完就給幕僚發布

2026年2月6日，美國總統川普在白宮南草坪搭乘直升機前，向媒體發表談話，但未回應「把歐巴馬描繪成猴子」影片相關問題。美聯社



美國總統川普在社群平台發布一段影片，內容將前總統歐巴馬夫婦畫成猿猴，不僅民主黨人表示憤怒，共和黨人也發聲斥責。在兩黨議員要求下，這則影片在週五（2/6）被刪除。白宮最初為影片辯護，之後則宣稱影片是由一名幕僚發布。

美聯社、《華爾街日報》報導，這段影片長約一分鐘，旁白質疑2020年大選搖擺州投票機的安全性，片尾出現歐巴馬夫婦的臉部合成在卡通猿猴身體上的畫面，隨著歌曲〈獅子今晚睡著了〉（The Lion Sleeps Tonight）擺動頭部，背景則是一片叢林。

這段畫面呼應了長期以來對黑人的種族主義刻板印象。連大多不願公開批評川普的共和黨議員也罕見出現反彈。

路透社報導，川普週五在飛返佛州的空軍一號專機上表示，這段影片發布前，他只看到影片前段講述選舉舞弊的部分，就交給一名幕僚發布，並未看到片尾將歐巴馬夫婦描繪為猴子的畫面。

他說：「沒人知道片尾有那些畫面。如果他們有去看，就會看到，然後應該會知道要把影片移除。」

川普堅稱自己沒犯錯，「我要看的東西成千上萬」。他表示，一發現有狀況，就將影片刪除了。

●白宮發言人一度嘴硬

這段影片於美東時間週四深夜11時44分發布在川普的社群平台Truth Social，週五上午被移除，是白宮罕見承認犯錯。

在影片移除前，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）宣稱，影像畫面源自一則網路迷因，這則迷因將川普描繪成獅子、將民主黨人描繪成卡通動物。她聲稱媒體報導的眾怒是假的（fake outrage），要求報導「當今真正與美國民眾相關的重要議題」。

但影片刪除後，白宮則宣稱是一名幕僚錯誤發布影片。

●共和黨議員：明顯種族歧視

南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）是華府地位最高的共和黨黑人政客之一，他週五清晨在社群媒體寫道：「我祈禱那是假消息，因為這是我在這屆白宮看到最具種族歧視性的內容。」他呼籲川普刪除這則貼文。

多位共和黨參議員均譴責這則貼文，其中代表猶他州的匡希恆（John Curtis）表示：「這則貼文明顯帶有種族歧視且不可原諒。它根本不應該發布，更不該放任存在這麼久。」部分共和黨議員更認為，川普應該道歉。

長期支持川普的南卡羅來納州牧師伯恩斯（Mark Burns）在社群媒體發文稱，他已就此事與川普通話，「總統向我明確表示，這則貼文是由一名幕僚發布，不是出自他本人」。他表示，已敦促川普開除這名幕僚，「這種缺乏敏感度且帶有種族歧視的言論，無法反映美國總統的內心、價值觀與領導風格，也不代表我們努力建設的美國。」

據報導，這段影片仿效的原始迷因還將民主黨籍的伊利諾州州長普立茲克（J.B. Pritzker）描繪成大象，眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）描繪成狐獴，前副總統賀錦麗（Kamala Harris）描繪成烏龜，全都向被描繪為獅子的川普低頭。川普發布後刪除的影片僅擷取迷因中涉及歐巴馬夫婦的片段。

歐巴馬的發言人未立即發表評論。《華爾街日報》引述知情人士表示，川普尚未就此社群媒體貼文與歐巴馬通話。

發稿時間：09:00

更新時間：09:17

