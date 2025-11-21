【更新】聚鼎虧損偷賣股票避損 創投大老張忠本夫婦涉內線共230萬元交保
國內創投業大老、聚鼎科技創辦人張忠本，在3年前得知公司將公布的財報虧損逾億，為了減少損失，在重訊公布前，利用妻子欒大瑞、弟弟張忠業的帳戶出脫持股，避損逾百萬。另外，公司副總兼發言人楊泓文、協理呂明勳，也偷偷出脫手中持股避損數萬元。檢調今(11/21)日發動搜索，同時約談涉案6人到案，當晚間張忠本移送北檢複訊時，記者問他「董事長，你有沒有內線交易」，他面無表情看著記者，不發一語。檢察官複訊後，以涉犯《證券交易法》內線交易罪諭知張忠本150萬元交保，妻子欒大瑞80萬元交保。
至於張忠本的弟弟張忠業，同樣涉犯《證券交易法》內線交易罪，諭知20萬元交保；聚鼎副總兼發言人楊泓文50萬元交保、協理呂明勳30萬元交保，另1名簡姓被告10萬元交保。
當欒大瑞80萬元交保步出法警室時，見到親人在門口守候，張開雙臂緊緊抱著親人痛哭失聲，親人則不斷安慰她，她才稍微平撫，同時並未離開，繼續在外等候丈夫的結果。
張忠本曾在台灣大型創投集團、和通創投擔任總經理一職，被譽為國內創投業大老，離開創投業後，和連襟朱復華、王紹裘一起創立聚鼎科技並掛牌上市，3人共同創業曾在業界傳為佳話，然好景不常，事後卻為了一起投資案鬧翻。
聚鼎科技主要從事高分子正溫度係數熱敏電阻（PPTC）的研發、製造和銷售，其核心功能為保護電子產品中的電路、主動元件及IC，避免因電流或電壓異常導致零件損壞，目前該公司是全球前2大PPTC供應商，也是亞洲最大的PPTC製造商。
2020年，聚鼎科技以13.4億元收購德國HENKEL集團子公司設於美國的TCLAD廠時，涉嫌隱匿TCLAD廠的財務重要資訊，造成投資人受損，今年8月12日，檢調才發動搜索約談，並以涉犯《證券交易法》詐偽發行有價證券罪，諭知公司負責人朱復華500萬元交保，公司財務長侯全興200萬元交保，目前全案仍在偵辦中。
檢調又查出，當2022年8月10日，聚鼎公告董事會通過2022年第二季合併財務報告，由於該分報告公司淨損逾億元，時任公司董事的創辦人張忠本，得知消息後，透過親友偷偷賣出公司股票，避損數百萬元。
另外公司副總兼發言人楊泓文，自己出手賣出公司股票，避損數萬元，而公司的協理呂明勳，則透過同事賣出公司股票，疑因操作錯誤，損失近萬元。
台北地檢署檢肅黑金專組檢察官黃則儒，今(11/21)日指揮調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，搜索張中本等6人住居所共6處所。另通知張中本等6人到案查證，全案朝涉犯《證券交易法》第171條第1項第1款內線交易罪嫌方向偵辦。
