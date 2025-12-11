更新／路透獨家：吳志中本月祕訪以色列 雙方低調避回應

外交部次長吳志中。李政龍攝



路透社11日獨家報導，3名知情人士透露，台灣外交部政務次長吳志中近日祕訪以色列。此際正值台灣尋求與以色列加強防衛合作，這趟行程並未事先公開。

報導指出，由於北京施壓，台灣正式邦交國極少，且以色列僅承認北京，不承認台北。儘管台灣高級外交官員確實會出訪，但前往以色列這類國家的行程仍相當罕見。

台灣視以色列為重要的民主夥伴，並在2023年10月哈瑪斯突襲以色列、引爆以哈戰爭後，對以色列展現強烈支持，自此雙方往來增加。

三名要求匿名的消息來源告訴路透，吳志中於最近幾週前往以色列。其中兩名消息人士表示，訪問行程是在本月。

消息來源拒絕透露吳志中會見何人、討論哪些議題，包括他是否提及台灣新的多層次防空系統「台灣之盾」（T-Dome）。此系統由賴清德總統於今年10月的國慶演說宣布，部分仿效以色列的防空系統。

台灣外交部對吳志中是否曾訪問以色列拒絕置評。外交部在聲明中表示，「台灣和以色列擁有共同的自由民主價值觀，並將繼續務實推動在貿易、科技和文化等領域的互利交流與合作」，同時歡迎更多「互利合作形式」。

以色列外交部未回覆置評請求。

吳志中曾任台灣駐法代表，是台灣在國際舞台上最具能見度的推廣者之一。他最近一次公開出訪，是上月19日赴德國出席柏林安全會議。

台灣當局認為，其面臨的來自中國的軍事威脅，與以色列所面對、包括伊朗在內的鄰國威脅，有許多相似之處。今年稍早，以色列與伊朗互相發動飛彈與空襲，以色列的防空系統成功攔截許多武器威脅。

相較之下，中國與巴勒斯坦關係密切，並自1988年起承認巴勒斯坦國。台灣則表示，並無承認巴勒斯坦國的計畫。

台灣外交部長林佳龍上月在台北受訪時表示，「當然，在科技和國防方面，台灣和以色列之間有著相互學習和一些互動」。

他說，就像台灣提出T-Dome，以色列有知名的鐵穹（Iron Dome）系統。

T-Dome與以色列的系統類似，但仍有不同。以色列的多層次防禦架構包括鐵穹、大衛投石索（David’s Sling）、箭式（Arrow）與美製的薩德（THAAD）等。

T-Dome旨在建立更高效、更整合的「攻偵一體」（sensor-to-shooter）機制，以提高殺傷率，並整合現有系統，例如美製愛國者飛彈與台灣自製的天弓飛彈及防空砲等。

路透報導，台灣在中東的外交存在有限，但台灣與以色列分別在特拉維夫與台北設有實質大使館。

拒絕北京主權聲索的台灣政府，持續接待以色列政府官員與國會議員。賴清德總統今年9月在總統府接見6名來訪的以色列國會議員，吳志中今年10月在台北會見以色列福利與社會事務部長亞羅尼（Yinon Aaroni）。

同樣在10月，賴清德於台灣舉辦的一場「美以公共事務委員會」（AIPAC）晚宴上表示，以色列捍衛領土的決心與能力，為台灣提供一個「寶貴的典範」，並引用聖經中大衛對抗歌利亞的故事。

不過，去年9月以色列攻擊黎巴嫩真主黨事件中，由於爆炸的呼叫器上印有台灣一企業品牌，使台灣意外捲入該事件。當時台灣與以色列均淡化此事對雙邊關係的影響。

