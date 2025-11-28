【更新】阿富汗籍難民槍擊2國民兵朝恐攻偵辦 其中一女兵傷重不治

在華府槍擊兩名國民兵的阿富汗籍嫌犯拉坎瓦爾。美聯社



美國華府白宮附近週三（11/26）發生兩名國民兵遭槍擊事件，已落網嫌犯是阿富汗籍難民，當局已視為恐怖行動偵辦。總統川普週四（11/27）表示，其中一名國民兵已傷重不治。

有線電視新聞網（CNN）報導，川普週四向軍人發表感恩節談話時，證實20歲女兵貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）已殉職的消息。

美聯社、路透社報導，美國官員週四表示，29歲嫌犯拉坎瓦爾（ Rahmanullah Lakanwal）在阿富汗時，曾服役於中央情報局（CIA）支援的阿富汗特種部隊。

根據國土安全部（DHS）說法，美軍2021年8月撤離阿富汗後，拉坎瓦爾9月依前總統拜登（Joe Biden）政府的「歡迎盟友行動」計畫（Operation Allies Welcome）取得簽證，入境美國。

路透社引述川普政府官員稱，拉坎瓦爾在去年12月申請庇護，今年4月正式獲得批准，當時已是川普執政。他先前並無犯罪前科。

在華府遭槍擊的兩名國民兵沃爾夫（左）與貝克斯特羅姆（右）。美聯社

橫越美國赴華府犯案

華盛頓特區聯邦檢察官皮洛（Jeanine Pirro）週四指出，拉坎瓦爾自美國西岸華盛頓州的住處開車，橫越整個美國至華府犯案。

拉坎瓦爾週三下午在白宮附近，持威力強大的.357麥格農左輪手槍伏擊巡邏中的兩名國民兵，分別是貝克斯特羅姆及24歲的男性士兵沃爾夫（Andrew Wolfe），拉坎瓦爾隨後與其他國民兵交火，受傷後被捕。

遭槍擊的兩名國民兵均來自西維吉尼亞州，事發後均重傷送醫，其中貝克斯特羅姆週四已宣告不治。

華盛頓特區警察局副局長卡洛爾（Jeff Carroll）指出，嫌犯與妻子及5名子女住在華盛頓州，應為單獨犯案。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）已表示，政府計畫以恐怖主義罪名起訴嫌犯，至少求刑終身監禁。

川普週四被問及是否考慮驅逐拉坎瓦爾的妻兒，他表示「正在研究整體情況」。

2025年11月26日，多名國民兵在華盛頓特區白宮附近。當天稍早有兩名國民兵遭槍擊重傷。美聯社

矛頭指向拜登政府

聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）表示，槍擊案是「極其惡劣的恐怖行動」。他與檢察官皮洛都未提出可能的犯案動機，但兩人都迅速將矛頭指向拜登政府，認為是他的政策讓這名阿富汗移民入境。

讓拉坎瓦爾得以入境美國的「歡迎盟友行動」計畫，是由拜登政府推出，意在協助安置數萬名曾在阿富汗戰爭期間協助美國的阿富汗人，避免他們遭神學士（Taliban，又譯塔利班）政權報復。

分析指出，上任以來強力打擊非法移民的川普，可能以此案作文章，主張即使合法移民管道也可能對美國構成安全風險。

CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）也發表聲明，證實嫌犯與CIA的關係。他指責拜登政府以嫌犯「曾為美國政府合作」為由，讓他在2021年9月入境，「這個人，和其他很多人，都根本不應獲准來到這裡」。

在槍擊案發生後不到24小時，川普政府已下令全面檢討移民政策。國土安全部官員表示，川普政府將審查拜登任內批准的所有庇護案件，以及發給19國公民的綠卡。

發稿時間：08:36

更新時間：08:55（女兵傷重不治）

