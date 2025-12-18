【更新】TikTok簽協議出售美國資產 北京字節跳動仍握20%股權

TikTok已簽協議出售美國資產，北京字節跳動相關企業仍保留多數股權。路透社



多家媒體報導，中國短影音平台TikTok（抖音海外版）已簽署協議，將把美國資產出售給由美國總統川普支持的投資人財團。

美國Axios新聞網站、有線電視新聞網（CNN）報導，TikTok執行長周受資已向員工發出備忘錄，宣布「已與投資人簽署關於TikTok美國合資公司的協議」，將在1月22日完成交易。

據報導，美國甲骨文公司（Oracle）、銀湖資產（Silver Lake）及阿拉伯聯合大公國AI投資公司MGX將共同持有TikTok美國新公司的45%股權，新公司名為「TikTok USDS 合資有限責任公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC）。

廣告 廣告

新公司近三分之一股權將由北京字節跳動現有投資人的關聯企業持有，字節跳動仍握有近20%股權。

根據備忘錄，這間美國合資公司將負責美國用戶資料保護、演算法安全、內容過濾以及軟體保障。

合資公司也將負責「以美國用戶資料重新訓練內容推薦演算法，確保內容動態不受外部勢力操縱」。

備忘錄指出：「可信賴的資安合作夥伴將負責稽核並驗證是否遵循雙方同意的國家安全條款；交易完成後，甲骨文公司將成為該可信賴的資安合作夥伴。」

備忘錄又稱，交易完成後，美國合資公司「將以獨立實體運作，並對美國的資料保護、演算法安全、內容過濾及軟體保障擁有決策權；同時，TikTok全球層級的美國相關實體則將負責全球產品互通性及部分商業活動，包括電子商務、廣告與行銷。」

字節跳動尚未回應媒體查詢。

美國總統川普（Donald Trump）2020年首次發出行政命令，要求字節跳動出售美國業務。2024年，美國國會通過法案，因國安考量要求字節跳動分拆美國業務，否則須停止在美國營運，時任總統拜登（Joe Biden）已簽署立法。

美國最高法院今年1月已裁定支持該法案，但川普一再透過行政命令延長要求TikTok交易的期限，盼為TikTok美國業務找到買家。

發稿時間：07:22

更新時間：07:40

更多太報報導

川普科技併購核融合公司 股價飆漲逾20%

香港多名前囚犯揭獄中非人待遇 任意毆打、逾40°C高溫、蟑螂在身上爬

日媒：習近平清洗不斷 官員對日強硬只為表忠自保