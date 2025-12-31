更生人出獄獲好心老闆收留 借錢遭拒持刀砍他全家...連12歲童也不放過

陳男犯案後在台南落網。翻攝照片

有毒品、竊盜等前科的45歲陳姓男子今年5月刑滿出獄，獲大寮區一家工廠楊姓老闆好心收留擔任雜工，不料陳男工作不到半年，就因向老闆借錢被拒絕，於深夜持美工刀瘋狂砍殺老闆一家三口，連12歲的幼子也不放過，全家險遭滅門。高雄地檢署今（31日）偵結，依殺人未遂等罪嫌將陳男起訴，並建請法院從重量刑。

檢方調查，陳男自2017年起多次進出監獄，今年5月出獄後經友人介紹至72歲楊男開設的工廠工作。今年10月27日，陳男向楊姓老闆開口借錢，老闆擔心他毒癮未戒，詢問用途時陳男又支吾其詞，老闆於是斷然拒絕，沒想到陳男竟因此懷恨在心，於當天深夜持預藏美工刀，潛入工廠後方的老闆一家寢室準企圖行兇。

陳男進入臥室後見楊男一家三口熟睡，先持刀朝楊男頸部揮砍，導致楊男頸部血管斷裂、深部切割傷倒臥血泊。楊妻被驚醒後奮不顧身徒手奪刀，左手掌遭割傷，隨後負傷躲進辦公室反鎖並報警。

12歲童敲地板分散注意力 反遭惡男追砍

陳男見無法闖入辦公室，竟將目標轉向楊男年僅12歲的兒子，年幼的楊童為了分散陳男注意力、保護受重傷命懸一線的父親，持球棒敲擊地面試圖引開惡徒，反遭陳男持刀在廠房內瘋狂追殺，後陳男擔心闆娘報警，趕忙逃離現場。

警方獲報到場後楊男被送往高醫搶救，歷經多次手術才撿回一命。林園分局也組成專案小組擴大調閱監視器追緝陳嫌，於10月28日晚間在台南市六甲區將他逮捕歸案。

高雄地檢署偵查後認為，陳男出獄不到5個月便再犯案，且對收留他的恩人痛下殺手，偵訊時更避重就輕，顯無悔意，今依殺人未遂、傷害、恐嚇及成年人故意對少年犯強盜未遂等多項罪名將陳男提起公訴，並建請法官加重其刑。



