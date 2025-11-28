更生人技訓成果展 鄭銘謙：復歸社會促進善的傳遞

（中央社記者洪學廣高雄28日電）台灣更生保護會成立80週年，今天上午在高雄市府舉行更生人技訓聯合成果展，法務部長鄭銘謙說，更保工作積極意義是幫助復歸社會，從個人改變到促進社會和諧，是「善的傳遞」。

慶祝財團法人台灣更生保護會成立80週年，展現全國安置處所豐碩技藝訓練成果，同時促進社會接納與理解，更生技訓聯合成果展今天上午9時30分至下午3時在高雄市政府1樓大廳登場。

活動包括法務部長鄭銘謙、高等檢察署檢察長兼台灣更保會董事長張斗輝、法務部保護司司長洪信旭、各地方高分檢、地檢署檢察長均到場支持見證。

鄭銘謙致詞表示，更生人離開矯正機關常面臨「未來要做什麼」、「我有家可以回去嗎」，更保會結合民間團體提供短期居住跟既有課程，也就是更生人離開矯正機關就能解決住的問題，目前全台有28家安置處所提供326個床位，借住期間也會協助更生人自我沉澱，重新建構適合的生活模式，為重啟人生預做準備。

鄭銘謙說，安置處所保護期間會辦理技訓課程，聘請專業師資上課，希望讓更生人具備工作能力跟機會，讓他們在離開後展現新的人生。今天成果展除呈現安置處所技訓成果，也是要向所有授課老師致敬，這些老師很多都抱著犧牲奉獻精神，和外界技訓完全不同。

他強調，更生保護工作最積極意義就是幫助每個更生人復歸社會，也就是幫助一個家庭，個人改變了，家庭獲得幸福，社會變得更和諧，這都是往正向發展努力，也是「善的傳遞」。

台灣更保會指出，更保會長期秉持愛與關懷陪伴精神，協助更生人重返社會，並使其在安置期間能培訓一技之長，充分做好復歸社會職前準備。規劃技能訓練方案，以提升生活技能為設計導向，學員考取專業證照比例高達8成以上，結訓後從事相關工作人數也近6成，成績亮眼。

這些成果不僅成功提升了更生人重返職場的競爭力，更重要的是實現了心理重建。學員藉由工作帶來成就感，能有效增強自我價值，顯著提升自信，進而增強回歸社區自我成長能力。同時，學習技能成就感也成功拉近了學員與家人間關係，為重建社會支持網絡奠定堅實基礎。

這次成果展旨在拉近社會大眾與更生人之間距離，各分會及安置處所精心準備豐富內容，從地方美食、木工、果乾烘焙、咖啡調飲、園藝、食品加工等，還可抽大獎。多項體驗皆由更生人親手示範或製作，讓民眾直接看見「努力改變的力量」，以技藝翻轉人生。（編輯：龍柏安）1141128