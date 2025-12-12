更生人歌手獄中娶女友 靈堂痛罵恩師顏正國：不該騙我！
曾因毒品和持有改造槍械被判刑7年的更生人張峰議重新出發，耗時9年推出首張全創作專輯《有故事的人》。12日舉辦發片記者會，他泛淚提到奶奶在他入獄期間過世，未能見到祂最後一面是他至今的遺憾，而他的恩師顏正國也在10月肺腺癌病逝，讓他感觸滿滿。
張峰議透露在入獄前他曾在酒吧駐唱，之後轉任房仲，但因誤入歧途導致入獄服刑，期間在獄中，寫了很多歌，2020年假釋出獄後，他到處投稿自己的作品，唯一只有顏正國（國哥）回他訊息，國哥他發了一條訊息給我寫說「你好，你的歌我聽到了，我們見個面吧。」張峰議強調，這個訊息，確實讓我這個前途飄渺的更生人，帶來了很大的希望。
張峰議提到國哥，他感念國哥電影《少年吔》主題曲，就是用了他的創作，還替他在電影安插了一個角色，提攜他不遺餘力。張峰議遺憾表示從知道國哥生病到病逝，自己被瞞在鼓裡，「祂跟共同朋友說不要告訴我，我打給祂說，『誰都可以不講，我祢怎可以不講？』兄弟兩個人講到後來都哽咽，祂中間一直不讓我去看祂，祂說『小事啦，你先忙！』，就是怕影響我做專輯，祂說（專輯）好聽，我說年底專輯親手拿給祂，祂就走了。」他坦言自己很傷心、很氣，「在靈堂我又罵祂『不該騙我！祢怎麼可以騙我說祢沒有那麼嚴重』。」
除了恩師病逝，從小將他帶大的奶奶，也在他服刑期間過世，他忍不住眼眶泛淚說，「出來的時候，祂已經埋掉了，最後一面都沒有看到，我在墳墓前跟奶奶發誓『不可能再進去』，有一次夢過祂，祂沒說話看我一直笑，我接近祂的時候，祂就不見了。醒來眼睛都是哭的。」夢見奶奶的時候，他人還在獄中，12個人在5坪大的空間裡，讓他也不敢哭出聲，就怕吵到同學，只能將傷痛忍在心中，在交保期間，他不斷寫經文迴向給奶奶，還在內心不斷向奶奶道歉「對不起」，他表示奶奶是讓他改過向善、大徹大悟的關鍵。
在入獄期間，當時的女友寫了1004封信向他示愛，兩人最後在獄中登記結婚，出獄後老婆與媽媽支持他的音樂夢，給他兩年時間闖蕩歌壇，張峰議說：「每一首歌，都是我的人生縮影，也是心靈的映照。或許它不是完美的，但一定是誠實的。」對他而言，這不僅是一份音樂告白，更是一個重要的人生轉捩點。
