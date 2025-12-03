更生人覺悟20年行善不輟 發願以生命故事點亮迷途者心燈

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】他們曾經沉迷於毒品，讓父母傷心難過，一步步走入黑暗深淵而無力自救、進監服刑，直到接觸到善人，幾經努力、掙扎才走出毒癮；他們迷途知返，不忘當別人的貴人，不斷地進監獄現身說法，接引與陪伴更生人，他們透過反毒宣導分享自己從好奇到染毒的過程與痛苦，期望年輕學子不被誘惑。他們自許守在地獄門前，為迷途者開啟人生另一扇窗。蔡天勝、林朝清、王琳恩、陳素芬曾經吸毒、販毒而入獄，他們出獄後經過許多努力，戒毒、成為反毒志工。今（3）日現身說法，鼓勵大家向毒品說「不！」蔡天勝：希望可以發揮力量，讓大家知道吸毒後就只有2條路：監獄、地獄。

廣告 廣告

曾是更生人後來成為慈濟人的蔡天勝(右3)、林朝清(右2)、王琳恩(右1)、陳素芬(左1) 12月3日現身說法，慈濟志工邱仁吉(左3)、張美慧(左2)陪同。（圖/記者廖妙茜拍攝）

蔡天勝年輕時吸毒、販毒，讓父母傷心難過，更讓自己一步步走入黑暗深淵。獄中從獄警手上拿到《了凡四訓》，改變他的心念，發願走向正道。蔡天勝出獄後立刻找慈濟台中分會，詢問如何當志工。蔡天勝曾說：被關過的人回籠率大概有八成，我比較幸運，除了在獄中因為書籍而受到啟發外，出來後，慈濟志工用愛與包容與我相處，這逐漸堅定了我從善的心志。

蔡天勝戒毒、戒菸等不良習性，成為慈濟人後，到監獄說法持續20年。期間接引更生人學會知足布施，也帶出6位更生人成為慈濟人。帶出毒癮更生人無法一蹴可幾，尤其毒癮犯時，全身非常痛苦，如同萬蟲啃噬。蔡天勝表示，我一天陪他們十幾個小時，他們需要很長時間不使用手機，避免過去的惡緣再找上他們而前功盡棄。

陳素芬(中)出獄後由台中慈濟志工邱仁吉(右)、張美慧(左)陪伴，2025年底在台中受證為慈濟人。（圖/記者廖妙茜拍攝）

林朝清在20多歲因為好奇、被朋友慫恿而吸毒。毒癮發作為了找錢買毒，偷拐搶騙、連家中神明金牌也偷，多次進出監獄，讓他的母親傷透了心。直到獄友蔡天勝不停地帶著他，逐漸脫離毒海地獄。林朝清曾注射過量而昏迷進醫院，他的兄弟姊妹跟太太都放棄他，只剩下母親不願放棄他。後來在眾人關懷幫助，終於戒掉毒癮。如今的他陪伴著九十多歲的母親，他表示，年輕時折騰媽媽，現在行善行孝。林朝清呼籲：「不要好奇去碰毒品，它會讓你從人變成禽獸。」

王琳恩原本也有幸福美滿的家庭，卻因誤交損友吃喝嫖賭，原本收入豐厚的生活變成入不敷出，房子被法拍，為了還地下錢莊的債務而運毒到日本，被查獲後在日本服刑。期間接到妻兒離開他的消息，起了輕生念頭，寫信請外交部代為處理後事，外交部請慈濟關懷，日本慈濟志工透過書信與書籍鼓勵王琳恩，王琳恩出獄後，前妻及子女仍不願與其聯絡，王琳恩聯絡蔡天勝，跟著一起當志工、反毒宣導。

曾吸毒、販毒的更生人蔡天勝(中)、林朝清(右)、王琳恩(左)呼籲大家不要碰毒。（圖/記者廖妙茜拍攝）

陳素芬因為家庭經濟關係，加上找不到工作而販毒，被捕入獄。獄中聽到高肇良的分享，萌起善念。出獄後由台中慈濟志工邱仁吉、張美慧一路陪伴，2025年底在台中受證為慈濟人。邱仁吉表示，「證嚴法師說世界上沒有壞人，只有做錯事的人。陳素芬在當志工時很認真，如果早上有志工勤務，她都上完夜班後，沒有休息就來付出。」張美慧讚嘆陳素芬：她很堅定，我們會跟她溝通、說明，讓她更堅定的做志工。

陳素芬販毒時為了試品質而吸毒，第一次吸食時不斷嘔吐，她納悶：「不知道為什麼吸毒者會喜歡吸。」陳素芬最遺憾的就是因為販毒入獄，來不及盡孝道，也無法陪伴孩子長大，讓他們誤入岐途，感受到因果與現世報。

蔡天勝以反毒志工身分進監獄帶動更生人走正道。（圖/蔡天勝提供）

蔡天勝和林朝清都吸毒二十多年，他們提到後遺症不只身體受損，連血管也看不到，每次需要就醫抽血時，護理人員都要花很多心力找血管。王琳恩與陳素芬都因販毒入獄，每次看到毒駕新聞，都很懺悔，王琳恩說：「吸毒是傷到個人跟家庭，但是販毒是破壞很多人的家庭，所以罪業很重。」陳素芬說：毒品讓我家破人亡，我一直懺悔。販毒比殺人犯還糟糕，因為我每販毒一位就是傷害一個家庭，我賣給對方就是害他的家庭。

蔡天勝與林朝清一起創業開素食店，接引更生人，提供工作機會，帶他們做環保志工，也提供愛心餐給弱勢。不斷以自身為例進監獄演講、到校園或其他活動進行反毒宣導。蔡天勝：我們需要更多戒毒的人進到監獄把他們拉出來。陪伴更生人不只要認識他們，還要認識他們的家人，更要讓他的家人肯定他。

面對毒品越來越多元、氾濫，蔡天勝提到毒品咖啡包參雜搖頭丸、安非他命、K他命，而喪屍菸彈很多是從吸電子菸開始，尤其是校園裡。每一個吸毒的孩子，最後知道的都是家長，家長也無法相信自己的孩子會吸毒。蔡天勝指出，只要碰到毒，吸毒者會先缺錢，再來走上販毒之路。我們去校園宣導就是要預防這些還沒深陷其中的，我們讓他們知道：吸毒最終結果就是家破人亡，你的家庭會因為你吸毒造成很多傷害，父母親會比你苦，兄弟姊妹甚至會排擠你、甚至不認你。