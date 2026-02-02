更生人解密《陽光女子合唱團》！曝「牢房真實生活」掀議





《陽光女子合唱團》攜子入監的女子牢房故事，寫下台灣影史台片票房前10名佳績，笑淚交織感動影迷，林孝謙導演曾分享創作田調心得：「她們（犯人）不敢跟你對視，好像進去（坐牢）後，她們整個自尊都被剝奪，這樣的歧視感很強烈，影響到她們出獄後」。有女網友看了電影後，透過社群分享自身入監經歷，揭開鐵窗生活面紗，吐露走出人生低谷重獲自由、找回愛與希望的心路歷程，掀起熱議。



《陽光女子合唱團》努力接近真實

原PO直言《陽光女子合唱團》電影裡「媽媽獄中與女兒分離」的畫面，讓她很有共鳴，眼淚停不下來，回憶自己也有過在服刑時和女兒分開的心情：「不知道什麼時候，我可以再抱到她」。

她認為電影呈現的牢獄生活有加以美化，但努力接近真實：「發現整個劇組團隊，有顧及很多細節，監獄（是）一直非常封閉的」，有感而發透過threads分享「牢房生活解惑文」，貼文僅1天，近萬人瀏覽，並在留言區補充，自己後來將服刑的感悟化作文字，出版「囚出幸福：以愛為名的Cony重生筆記」這本書，希望透過自身經歷，讓大家更了解鐵窗內的經歷。

「牢房解惑文」掀網熱議

許多網友在貼下方踴躍拋出關於《陽光女子合唱團》電影裡與真實牢房生活相較的諸多疑問，而原PO也耐心解答：

1. 問：你出獄有和女兒聯繫嗎？ 現在關係如何？

答：我進去的時候6歲出來她10歲，現在過了11年，她已21歲，經歷很多的不容易，我們現在的感情非常非常棒。原PO女兒也對此現身留言，力挺媽媽：「每個人都有犯錯的時候，有承擔責任直面問題的媽媽，是非常好的身教」。

2. 問：舍房可能這麼溫馨嗎？裡面會爭鬥嗎？還是都是同路人，反而很和平？

答：部分同學相處都挺正常的，也會互相幫忙。正常是不會，除非太白目當然人家就不會理你，但也不會到被欺負，就像一個新人新人剛進公司，眼色要好一點勤快一點。

3. 問：同學們會知道彼此入監原因嗎？ 「虐童犯」會不會被特別照顧？

答：久了都知道，應該會特別排斥，我沒遇上這種人，有聽說「男監對於強姦犯」都會特別照顧。

4. 問：為什麼有些人關不怕？在裡面是不是當渡假？（例如毒品犯）

答：毒品犯比較難，因為他們的圈子都會一直接觸，還有控制不住自己，容易一再進去，除非一次關很久，久到更珍惜自由（國）度。

5. 問：有煙癮的收容人該怎麼辦？

答：關起來什麼癮都能戒，難過痛苦不舒服，自己承受。

6. 問：舍房裡真有小電視可以看？

答：舍房有掛在牆上，大概20吋螢幕有大愛台可以集體看一個小時左右 如果級別達到，可以個人購買小電視，螢幕就像健保卡大小，在規定的時間，半小時、1小時可以看。

7. 問：24小時都同空間嗎？18個人同個空間會聊天？還是發呆？還是任何時間想睡就可以睡？

答：上班日早上8點多到工廠作業，下午4點多收封回房就不出（去），可以聊天，但要控制音量，靜語時間不能說話，規定時間睡覺才能睡覺，但也不能不睡。（台灣監獄）大部分是17、8個人的舍房，聊天講話還是少少的時間可以，只是不能喧嘩。

8. 問：洗澡也在房間內洗？

答：有到工廠作業會在工廠洗，沒有到工廠作業的假日，就在舍房裡洗澡。

9. 問：當你在大便，離你30公分的人在洗碗，屁股如何清潔？

答：除非忍不住，洗碗的時間廁所盡量避免使用。

10. 問：生理期怎麼度過？衛生棉會不會超貴？

答：衛生棉可以購買使用（正常價格），有廁所可以上。買東西每天有限額，限產品跟數量，擺放空間非常有限，不能自由購物，需要用些錢，（但）不用太多。

11. 問：服刑人頭髮留那麼長合理嗎？吹頭髮會不會吹很久？可以燙頭髮？

答：電影需美感美化，（真實情形）可以留長頭髮，但不會太長。沒有燙頭髮，剪越短越方便，進去後我就剪得很短，因為6桶水12分鐘洗頭洗澡加洗衣服，資源很有限。

12. 問：可以像阿蘭（安心亞飾演）這樣戴髮飾嗎？

答：沒那麼可愛的，但有簡單的髪束。

更生人看《陽光女子合唱團》超有感！解答「牢房真實生活」掀網熱議。圖片來源：FB@陽光女子合唱團

13. 問：監所管理員對「獄友」友善嗎？大家出獄後，會像當兵同袍一樣聯絡嗎？

答：我的管理員們對我都很好，出來的同學交情好一點了自己會聯繫，但當然肯定沒有像當兵同袍那麼深，同是天涯淪落人，過去有很多無奈的大有人在，每個人都有每個人的故事。

14. 問：出獄求職遇到的困難? 履歷或公司看得到「有前科」嗎？

答：履歷自己不要寫就好，可能需要稍加美化，一般是自己過不去自己的坎，沒準備好怎麼面對外界，建議（透過）阿Q（精神勝利法）想法，厲害成功的人，也不少都進去過，只是沒說。

原PO也在留言區補充了和朋友分享，自己的服刑相關經歷，包括「監獄編號數字越小，刑期越長」，以及「檢查身體」等監獄解密過程，也曾分享生理需求湧現時，透過有人捐贈的「言情小說」，看了有感會互相推薦：「這本不錯，看了有感覺，會夾腳」，大部分女生會躲被窩渲洩：「不能嗯嗯啊啊，默默解決就好」。

「恐懼囚禁心靈，希望給予你自由」

原PO透過「囚出幸福」這本書分享入獄心路歷程，她從原先職場菁英人生勝利組，再到遭朋友背叛成為過街老鼠，因觸犯銀行法，被重判有期徒刑，後來深刻反省自我、加上信仰和女兒支持的力量，得以擁抱更生人的嶄新生活。

她認為「幸福不是擁有想要的，而是想著擁有的」，老天給的挫折是份禮物，服刑時從未有過逃跑念頭。她也曾分享很喜歡《刺激1995》電影金句「Fear can hold you prisoner. Hope can set you free.（恐懼囚禁心靈，希望給予你自由）」，努力堅持公益活動，在各個監獄分享自身故事，用愛回饋社會，勵志經歷感動許多人。

