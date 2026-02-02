更生人解密《陽光女子合唱團》！曝「牢房真實生活」掀議
《陽光女子合唱團》攜子入監的女子牢房故事，寫下台灣影史台片票房前10名佳績，笑淚交織感動影迷，林孝謙導演曾分享創作田調心得：「她們（犯人）不敢跟你對視，好像進去（坐牢）後，她們整個自尊都被剝奪，這樣的歧視感很強烈，影響到她們出獄後」。有女網友看了電影後，透過社群分享自身入監經歷，揭開鐵窗生活面紗，吐露走出人生低谷重獲自由、找回愛與希望的心路歷程，掀起熱議。
《陽光女子合唱團》努力接近真實
原PO直言《陽光女子合唱團》電影裡「媽媽獄中與女兒分離」的畫面，讓她很有共鳴，眼淚停不下來，回憶自己也有過在服刑時和女兒分開的心情：「不知道什麼時候，我可以再抱到她」。
她認為電影呈現的牢獄生活有加以美化，但努力接近真實：「發現整個劇組團隊，有顧及很多細節，監獄（是）一直非常封閉的」，有感而發透過threads分享「牢房生活解惑文」，貼文僅1天，近萬人瀏覽，並在留言區補充，自己後來將服刑的感悟化作文字，出版「囚出幸福：以愛為名的Cony重生筆記」這本書，希望透過自身經歷，讓大家更了解鐵窗內的經歷。
「牢房解惑文」掀網熱議
許多網友在貼下方踴躍拋出關於《陽光女子合唱團》電影裡與真實牢房生活相較的諸多疑問，而原PO也耐心解答：
1. 問：你出獄有和女兒聯繫嗎？ 現在關係如何？
答：我進去的時候6歲出來她10歲，現在過了11年，她已21歲，經歷很多的不容易，我們現在的感情非常非常棒。原PO女兒也對此現身留言，力挺媽媽：「每個人都有犯錯的時候，有承擔責任直面問題的媽媽，是非常好的身教」。
2. 問：舍房可能這麼溫馨嗎？裡面會爭鬥嗎？還是都是同路人，反而很和平？
答：部分同學相處都挺正常的，也會互相幫忙。正常是不會，除非太白目當然人家就不會理你，但也不會到被欺負，就像一個新人新人剛進公司，眼色要好一點勤快一點。
3. 問：同學們會知道彼此入監原因嗎？ 「虐童犯」會不會被特別照顧？
答：久了都知道，應該會特別排斥，我沒遇上這種人，有聽說「男監對於強姦犯」都會特別照顧。
4. 問：為什麼有些人關不怕？在裡面是不是當渡假？（例如毒品犯）
答：毒品犯比較難，因為他們的圈子都會一直接觸，還有控制不住自己，容易一再進去，除非一次關很久，久到更珍惜自由（國）度。
5. 問：有煙癮的收容人該怎麼辦？
答：關起來什麼癮都能戒，難過痛苦不舒服，自己承受。
6. 問：舍房裡真有小電視可以看？
答：舍房有掛在牆上，大概20吋螢幕有大愛台可以集體看一個小時左右 如果級別達到，可以個人購買小電視，螢幕就像健保卡大小，在規定的時間，半小時、1小時可以看。
7. 問：24小時都同空間嗎？18個人同個空間會聊天？還是發呆？還是任何時間想睡就可以睡？
答：上班日早上8點多到工廠作業，下午4點多收封回房就不出（去），可以聊天，但要控制音量，靜語時間不能說話，規定時間睡覺才能睡覺，但也不能不睡。（台灣監獄）大部分是17、8個人的舍房，聊天講話還是少少的時間可以，只是不能喧嘩。
8. 問：洗澡也在房間內洗？
答：有到工廠作業會在工廠洗，沒有到工廠作業的假日，就在舍房裡洗澡。
9. 問：當你在大便，離你30公分的人在洗碗，屁股如何清潔？
答：除非忍不住，洗碗的時間廁所盡量避免使用。
10. 問：生理期怎麼度過？衛生棉會不會超貴？
答：衛生棉可以購買使用（正常價格），有廁所可以上。買東西每天有限額，限產品跟數量，擺放空間非常有限，不能自由購物，需要用些錢，（但）不用太多。
11. 問：服刑人頭髮留那麼長合理嗎？吹頭髮會不會吹很久？可以燙頭髮？
答：電影需美感美化，（真實情形）可以留長頭髮，但不會太長。沒有燙頭髮，剪越短越方便，進去後我就剪得很短，因為6桶水12分鐘洗頭洗澡加洗衣服，資源很有限。
12. 問：可以像阿蘭（安心亞飾演）這樣戴髮飾嗎？
答：沒那麼可愛的，但有簡單的髪束。
13. 問：監所管理員對「獄友」友善嗎？大家出獄後，會像當兵同袍一樣聯絡嗎？
答：我的管理員們對我都很好，出來的同學交情好一點了自己會聯繫，但當然肯定沒有像當兵同袍那麼深，同是天涯淪落人，過去有很多無奈的大有人在，每個人都有每個人的故事。
14. 問：出獄求職遇到的困難? 履歷或公司看得到「有前科」嗎？
答：履歷自己不要寫就好，可能需要稍加美化，一般是自己過不去自己的坎，沒準備好怎麼面對外界，建議（透過）阿Q（精神勝利法）想法，厲害成功的人，也不少都進去過，只是沒說。
原PO也在留言區補充了和朋友分享，自己的服刑相關經歷，包括「監獄編號數字越小，刑期越長」，以及「檢查身體」等監獄解密過程，也曾分享生理需求湧現時，透過有人捐贈的「言情小說」，看了有感會互相推薦：「這本不錯，看了有感覺，會夾腳」，大部分女生會躲被窩渲洩：「不能嗯嗯啊啊，默默解決就好」。
「恐懼囚禁心靈，希望給予你自由」
原PO透過「囚出幸福」這本書分享入獄心路歷程，她從原先職場菁英人生勝利組，再到遭朋友背叛成為過街老鼠，因觸犯銀行法，被重判有期徒刑，後來深刻反省自我、加上信仰和女兒支持的力量，得以擁抱更生人的嶄新生活。
她認為「幸福不是擁有想要的，而是想著擁有的」，老天給的挫折是份禮物，服刑時從未有過逃跑念頭。她也曾分享很喜歡《刺激1995》電影金句「Fear can hold you prisoner. Hope can set you free.（恐懼囚禁心靈，希望給予你自由）」，努力堅持公益活動，在各個監獄分享自身故事，用愛回饋社會，勵志經歷感動許多人。
更多造咖報導
穿越台灣舊時代！金馬獎認證《大濛》票房破億，陳玉勳曝心聲：從未想要賺錢
A-Lin成電影彩蛋！看《陽光女子合唱團》哭點超怪？導演也吃驚
其他人也在看
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
0050 寫下「兆元」里程碑 元大投董座：台股複利趨勢成形 ETF市場發展點3方向
元大投信旗下市值型ETF元大台灣50（0050）達成「規模突破新台幣1兆元、受益
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
「演藝圈最美母女檔」是她們！李千娜攜21歲女兒登紅白 粉絲驚呼：還以為是姊妹同台！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。
服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆
女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。
浴室門橡膠條「黑黴」清不掉？專家授「1張廚房紙巾」馬上搞定 主婦實測：真的有用
浴室再怎麼打掃，回過神來，浴室門的橡膠條（密封膠條）又冒出黑黴……一旦長出來就很難清，真的很棘手。對此，「saita」網站分享一個能有效清除橡膠條黑黴的方法。 頑固黑黴用「紙巾捲條濕敷法」最有效 浴室門橡膠條上的黴菌，用一般清潔劑往往很難清掉。尤其橡膠材質容易悶濕、又是黴菌最愛躲的地方。這時候推薦使用——「紙巾捲條濕敷法」：把廚房紙巾扭成細條，讓除霉劑能緊緊貼住縫隙，藥劑才能深入作用。 清除浴室門橡膠條黑黴：準備工具•除霉劑•廚房紙巾•牙刷•清潔用橡膠手套 使用除霉劑時的注意事項 •務必保持通風換氣（打開窗戶、開排風扇）•除霉劑對皮膚有刺激性，一定要戴手套操作 步驟1：把紙巾扭成「紙巾捲條」把廚房紙巾剪成細長條，然後扭成像「捲條」一樣的細條。做細一點的好處是：能更貼合橡膠條凹槽，也更容易讓藥劑滲透到深處。 步驟2：直接在橡膠條上噴除霉劑先把除霉劑直接噴在發霉的橡膠條上，讓藥劑先覆蓋住黴點。 步驟3：放上紙巾捲條「濕敷」，再噴一次把剛做好的紙巾捲條放在橡膠條上，接著再噴一次除霉劑，讓紙巾捲條吸附藥劑、牢牢貼住發霉處。然後靜置約15分鐘，讓藥效確實作用。 步驟4：取下紙巾捲條→輕刷→沖洗乾