「更生人」朱學恒入監甩肉20公斤 出獄早8直播運動

朱學恒在獄中表現良好，依此給予縮刑，提早於12月1日出獄。(資料照，記者鄭淑婷攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕「宅神」朱學恒2022年在餐敘中兩度強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判刑11月定讞，入獄服刑的他原訂於12月23日刑滿，由於在獄中表現良好，依此給予縮刑，提早於12月1日出獄。出獄後的他原本豐腴的身材變瘦，成功甩肉20公斤，日前他早上8點直播健身影片，截至目前為止已有2萬次觀看。

朱學恒強吻鍾沛君時，囂張稱「反正妳明天也不會記得」，經過牢獄之災，出獄後第一支直播影片他不談政治，改聊健身、歷史故事及國際新聞。朱學恒更表示他想帶著大家一起變瘦、變強、變得更健康。

在影片中，「朱學恒2.0版本更新」強調修復錯誤、減重優化、激勵強化，還說自己的人生重新開始，更透露自己的生理時鐘已經改變成「北監作息」，現在都是4點鐘起床，他也在直播中說：「度過人生不是那麼順利的一段時間，有錯要改，進去蹲，出來就要變好」。

早上直播完運動，中午朱學恒二度開直播，這下他開始談論商朝歷史，更說還不習慣變瘦的自己，笑稱「我在鏡頭前面沒看過自己臉這麼小」。對於監獄生活，朱學恒表示：「沒有人在監獄過得很爽過，怎麼可能吃好喝好，60塊的預算是能吃多好？」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

