更生保護會歡慶80週年 表揚有功及10大更輔員

法務部長鄭銘謙（中）出席第八十屆更生保護節慶祝大會，與獲表揚的「十大傑出更生輔導員」合影。

▲法務部長鄭銘謙（中）出席第八十屆更生保護節慶祝大會，與獲表揚的「十大傑出更生輔導員」合影。

每年十一月十一日是「臺灣更生保護節」，今年適逢財團法人臺灣更生保護會成立八十週年，該會日昨假張榮發慈善基金會國際會議中心舉行「更保八十·溫暖有感以愛復歸」更生保護節慶祝大會，會中頒發「參與監所教化暨保護事業有功人士及團體」、「推展更生保護事業有功人士及團體」，以及每十年選拔之「十大傑出更生輔導員」獎項，表彰長年陪伴更生人重返社會的典範人物。

廣告 廣告

總統、副總統特致賀電，肯定更生保護工作的重要貢獻及獲獎人的付出。法務部鄭銘謙部長、黃世杰政務次長、黃謀信常務次長與臺灣高檢署張斗輝檢察長（兼任臺灣更生保護會董事長）及各臺灣高檢署檢察分署檢察長、地方檢察署檢察長、臺灣更生保護會各分會主委均蒞臨參與，一同歡慶臺灣更生保護會八十歲生日。鄭部長致詞表示，感謝各獎項獲獎人無私的奉獻，長年奔走在更生保護工作第一線，無論酷暑寒冬、白天黑夜，陪伴更生人走出人生陰霾，扮演臺灣社會中最堅定、溫柔的力量。未來法務部、臺更保仍將與夥伴們攜手前行，持續推動各項更生保護工作，聯結更多社會資源投入服務，用「溫暖感動生命」，「以愛陪伴復歸」，讓臺灣社會能夠更加美好。

而臺灣更生保護會每十年舉辦一次「十大傑出更生輔導員」選拔活動，藉此表揚全國近千位志願服務的更生輔導員，陪伴更生個案戒除毒癮、回歸家庭、重返就業，減少再犯風險，穩定復歸。更生輔導員用支持和接納改變更生個案，也藉此翻轉更生個案及其家庭的命運。