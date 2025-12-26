更生保護會雲林分會推動跨域合作，攜手9家企業打造友善就業新典範。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】財團法人臺灣更生保護會雲林分會26日於三好國際酒店舉辦「更生事業群」友善廠商聯合簽約典禮，邀集9家在地企業共同投入更生人就業支持，合計釋出55個職缺，產業橫跨農業、食品加工、醫療照護、製藥、製造業、營造工程、家具物流及食農教育等領域。典禮由法務部部長鄭銘謙、保護司司長洪信旭、臺灣高等檢察署檢察長暨財團法人臺灣更生保護會董事長張斗輝、臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察長黃玉垣、臺灣雲林地方檢察署檢察長黃智勇、臺灣更生保護會執行長柯嘉惠及臺灣更生保護會雲林分會主任委員涂金助等人共同見證，展現中央與地方攜手推動更生復歸的堅定承諾。

此次參與簽約的 9 家企業具備多元產業優勢，充分展現雲林「農工並行、在地扎根」的產業能量，各家企業皆以自身特色投入支持，攜手打造友善且具發展性的就業網絡：漢光農業生技以科技農業與完整產銷履歷體系提供農務與包裝工作；臺灣立期科技憑藉高階音訊及電子線材技術，開出精熟度高的作業員職缺；雲林基督教醫院以區域教學醫院量能，提供照護相關職務；南和合作農場碾米廠及億東企業（三好米）結合傳統農產加工與品牌化米食，提供穩定的作業與包裝機會；久木營造以公共工程專業能量開出 10 名工地技術人員職位；政德製藥以 PIC/S GMP 五廠規格，提供具職涯發展性的製藥作業職缺；震達辦公家具提供組裝與隨車服務之跨技能工作；林內教芋部則以在地芋頭產業與食農教育特色，協助更生朋友在自然環境中重新建立工作節奏。企業的共同投入，使友善職場在雲林扎根成形。

法務部鄭銘謙部長於致詞中指出，更生朋友能否穩定就業，是復歸社會與維持生活秩序的關鍵。更保雲林分會結合在地多元產業、以系統化模式打造「更生友善職場網絡」，成效顯著，更具示範意義。他強調：「柔性司法的核心，是讓願意改變的人真正走得下去。今日九家企業伸出的每一雙手，都是支持社會安全最重要的力量。」

臺灣更生保護會張斗輝董事長亦表示，企業願意敞開大門、提供更生人第二次機會，是社會安全網中最具有力量的一環。他感謝雲林企業界長期以實際行動支持更生人，並指出唯有政府、企業與社會共同參與，才能真正讓願意重新出發的更生朋友找到穩定工作與尊嚴生活。

更保雲林分會涂金助主任委員則說明，分會長期推動就業前評估、職缺媒合以及就業後追蹤輔導，並協助企業了解更生特性、建置友善環境，使更生朋友能在安全、接納且具彈性的職場中重新建立生活秩序，也協助企業獲得穩定且具意願的勞動力，形成雙贏。