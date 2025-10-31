更生少協「如果還有選擇」特展今天揭幕 夏于喬同框張齡予搶救非行少年回正軌

資深媒體人張齡予（圖）主持「如果還有選擇」特展揭幕儀式。（圖／趙文彬攝）

更生少年關懷協會主任陳彥君今（31）日表示，今天「如果，還有選擇」特展在台北華山文創園區展開，這裡將透過影像、互動與真實故事，讓社會看見「非行少年」們掙扎後重生的勇氣，陪伴他們走回生活正軌。

更生少年關懷協會即日起到11月9日止在台北華山文創園區辦特展。（圖／翻攝自更生少協官網）

根據內政部警政署2025年元月到8月的統計指出，青少年被控涉入刑事犯罪的嫌疑犯人數高達10,790人，其中更有超過八成的「非行少年」是離開矯正學校三年後再捲入刑案糾紛。陳彥君直言，這些數字已不只是司法統計問題，更是教育、家庭與社會支持系統的共同挑戰。

廣告 廣告

對此，今天早上10點半在台北市華山文創園區有場「如果，還有選擇」特展揭幕，包含資深藝人夏于喬、勞動力發展署長黃齡玉、台北市政府社會局專委楊雅茹等人，將與更生少年關懷協會秘書長江元凱同框，除了為特展揭開序幕，也希望透過媒體聲量，讓各界知道非行少年很努力要回歸正軌，多幫幫他們。

江元凱進一步指出，許多逆境中的青少年人生是一張「沒有選項的考卷」，因為家庭功能失衡、校園排斥與社會標籤問題一堆，讓他們在成長過程中不斷被迫做出「沒有選擇的選擇」，有些人因此誤入歧途，也有人仍努力尋找出口，不同選擇將決定能否甩開破事泥淖。而更生少協成立30年多來，長期陪伴這群在社會邊緣掙扎的年輕人，透過職業探索、心理支持與中繼職場培力，陪他們從迷惘走向可能。

江元凱與陳彥君預告，稍後「如果，還有選擇」特展揭幕記者會，除了由資深媒體人張齡予開場主持外，也會由曾經迷惘的非行少年開場表演自彈自唱，中午也有公益大使夏于喬帶頭體驗職培訓練，屆時將製作好吃的雞蛋糕，特展一路展到11月9日，歡迎大家撥空來看看。

資深藝人夏于喬長期關注搶救「非行少年」。（圖／楊澍攝）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿不倫戀早曝光！2個月前他爆「手握出軌好友證據」 網友瘋朝聖留言

粿粿爆跟王子同居「免費住昆凌5千萬豪宅」 網友湧IG怒喊：房子收回來

Toyz飲料店出「小王秘蜜粿果綠」調侃粿粿王子 一沐日拒跟風消費當事人