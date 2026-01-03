更生少年關懷會「接風餐」醫師參與陪伴關懷

▲醫師張耀元日前參與更生少年關懷協會「接風餐」，以陪伴者身分，與剛走出少觀所的少年用餐，傾聽他們的故事，（圖／協會提供）

[NOWnews今日新聞] 整形外科醫師張耀元，日前參與更生少年關懷協會的「接風餐」，以陪伴者身分，與剛走出少年觀護所的少年用餐，傾聽他們的故事，理解更生少年在離開體制後可能面臨的困境。更生少年關懷協會主任陳彥君表示，少年走出少年觀護所的那一刻，往往不是人生的重新開始，而是再一次被選擇。

「接風餐不是講人生道理，而是一段陪伴過程。」張耀元參與更生少年關懷協會為 Tony（化名）所安排的接風餐時，用更貼近的陪伴方式理解社會議題─少年離開少觀所可能沒有家可回、無法回到原校、求職時因背景而遭拒。張耀元認為，真正需要被關注的，不是少年過去做了什麼，而是社會是否願意給他們重新站起來的機會。

更生少年關懷協會始於一群長期在台北少年觀護所服務的志工。他們在所內，看見許多少年因原生家庭失能、交友不慎而誤入歧途，卻也同時看見少年心中仍未熄滅的期待與渴望。遺憾的是，數年後，這些志工卻在成人監獄中，再次見到曾經陪伴過的熟悉面孔，讓他們深刻意識到，真正的關鍵不只是在「犯錯當下」，而是在少年離開少觀所之後，是否還有人願意繼續陪伴。

「少年們最危險的時刻，是剛離開少觀所的那段時間。」陳彥君主任指出，許多少年在離所後，因缺乏安全庇護與正當出路，往往只能回到最熟悉的朋友圈，再次回到曾經帶他們走向錯誤的環境，最終陷入相同的循環。為此，除了職涯與技能的培養，協會發展出一項重要的陪伴方式——「接風餐」。

陳彥君說，「接風餐」不是慶祝，也不講大道理，而是一頓讓少年在走出少觀所後，能夠安心坐下來吃飯、被傾聽、被理解的開始。透過一頓飯的時間，社工與志工陪著少年聊生活、聊未來，讓他們知道，離開體制後，仍有人願意在身邊。

Tony 就是更生少年關懷協會長期陪伴的孩子之一。他成長於貧困家庭，自小缺乏父母陪伴，由年邁的奶奶一手拉拔長大。成長過程中，他曾遭受霸凌，也曾因被迫頂罪而進入少年觀護所。出所那天，真正影響他未來方向的，並不是制度或標籤，而是那通關鍵的電話，之後，在社工與志工長期而穩定的陪伴下，Tony 逐漸遠離過去的生活軌跡。

Tony開始嘗試記錄生活、表達想法，在過程中發現自己對新媒體創作的興趣與天分。Tony 坦言，真正改變他的不是一夕成名，而是在被陪伴過程中感受到「有人相信他可以走得更遠」。如今，他將過去的生命經驗轉化為創作內容，希望透過分享自己的故事，告訴仍在迷惘中的人：「你不孤單。」協會指出，多年經驗顯示，只要有人願意在第一通電話響起之前，先陪少年坐下來，好好吃一頓飯，年輕的生命就可能被接住，而有不同的人生道路。更生少年關懷協會：02-2567-6750

