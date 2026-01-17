更生年貨大街百攤匯聚 展現更保成果

法務部長鄭銘謙（右五）偕臺灣更生保護會董事長張斗輝（右二）及法務部高級主管與貴賓，於二○二六年「更生年貨大街」更生市集啟動儀式合影。

為展現更生保護成果並迎接年節到來，財團法人臺灣更生保護會於昨（十七）日在臺中市交六廣場舉辦二○二六年「更生年貨大街」活動，提供更生朋友展現技能訓練與創業成果的舞台，也讓社會大眾能夠透過實際採購，給予更生朋友肯定與支持。法務部長鄭銘謙親自出席本次活動，勉勵更生朋友持續向前，與更生商家及民眾一起提前感受溫馨熱鬧的年節氣氛。

今年活動匯聚超過一百攤由更生人親自經營的攤位，產品類別涵蓋生活用品、節慶禮盒及各式美食小吃、時令蔬果，充分展現更生朋友自行創業或運用臺更保創業貸款、技能培訓資源的豐碩成果，並透過年貨市集銷售，增加攤商與社會大眾之間的互動機會，促進社會的理解與包容；不僅讓大家認識優質的更生商品與更生人的才藝，更在交流之中，看見一群努力改變、勇敢向前的更生朋友。

鄭部長致詞時表示，更生年貨大街正是支持更生朋友順利復歸社會三大關鍵力量具體實踐的場域，一是家庭的愛與支持；二是一份讓人重新與社會連結、找回自我價值的穩定工作；三是來自社會大眾的接納與肯定。唯有讓更生朋友在社會中「站得住腳、走得長遠」，才能共同打造更安全、更穩定的社會環境。

法務部指出，該部長期以來積極結合更生保護會、各地檢察機關及矯正機關，建構緊密合作的支持網絡，持續推動更生保護工作，並透過創業貸款、職業技能培訓及家庭支持等多元措施，協助更生朋友培養自立能力。同時，藉由舉辦更生年貨大街等活動，深化社會對更生議題的理解與接納，逐步建構更生朋友復歸社會的重要支撐力量，協助其穩定回歸社會生活。