更生盃數學營登場 54位花蓮學子化身數據偵探

由更生日報主辦、慈大附中承辦的「2026更生盃：數學×AI營隊」，二月二日於慈大附中全球公民講堂盛大登場。營隊匯聚了來自花蓮各國中、小的五十四位菁英學子，由國立東華大學應用數學系與慈濟大學資訊科技與管理學系五位教授聯手授課，引領學生從大數據偵探解謎到AI指令實戰，展開一場顛覆傳統的科學之旅。更生日報社長謝立德於下午親臨結業式頒發證書，勉勵學子在科技浪潮中掌握「思考」的關鍵力量。

上午課程由東華大學應用數學系主任張飛黃教授揭開序幕。他以「數學之於我的意義」為題，藉由拼圖挑戰激發國中生的邏輯思考。他將數學比喻為「大腦的重訓」，強調邏輯可透過鍛鍊強化，並勉勵學生提升自學比重至六成以上，指出保持主動質疑的態度比標準答案更重要。課堂中更以「生日悖論」實測，用直覺與機率的落差，帶領學生領略數學奧祕。

專長代數密碼學的官彥良助理教授，將艱澀數論轉化為直觀的「積木遊戲」。他不僅帶領學生用積木理解質數，更溯源三百年前的「費馬小定理」，揭開現代 RSA 密碼系統的神祕面紗。隨後的「紅眼謎題」邏輯挑戰，更引發全場熱烈辯論，讓學生在思辨過程中，深刻體會數學證明所需的嚴謹邏輯。

壓軸登場的楊宏基助理教授帶領學生化身「數據偵探」，透過男廁小便斗的耗損差異，趣味解讀人類行為背後的數據異常。他更以二戰「倖存者偏差」為例，提醒學生關注「看不見的關鍵數據」。楊宏基助理教授強調，雖然 AI 擅長尋找異常，但「世界不缺答案，缺的是會思考的人」，解讀數據背後的故事仍需依賴人類智慧。

下午課程由慈濟大學資管系兩位教授接棒，針對不同年齡層進行分齡教學。在國中組課程中，賴志明助理教授開設「AI 智囊團特訓」，強調 AI 的成效取決於使用者的作文與邏輯能力。他示範利用「提示工程（Prompt Engineering）」命令 AI 模仿孔子或吳宗憲的口吻解析長文考題，並教導學生透過 NotebookLM 將課後筆記轉化為「專屬家教」自動出題。賴志明助理教授提醒學子，手機不應只是娛樂，而是口袋型的諮詢專家：「未來的強者，是懂得何時放下手機思考，何時拿起手機利用 AI 的人。」

國小組則由簡子超助理教授帶領，透過「遊戲化學習」認識人工智慧。簡子超利用「Quick, Draw!（限時塗鴉）」讓學生體驗AI的影像辨識能力，更透過「AI for Oceans」遊戲，讓小學生化身AI訓練師，親自教導電腦分辨海洋生物與垃圾。孩子們在分辨「魚」與「寶特瓶」的過程中，深刻體會到「機器學習」的原理：如果餵給AI錯誤的資料，它就會產生錯誤的判斷，不僅解構了科技運作，更從小建立正確的科技倫理觀。

活動最後由更生日報社長謝立德頒發結業證書。謝社長致詞感謝慈大附中承辦，及東華與慈大五位教授跨校支援，讓國中小學子有機會跳脫考試框架，領略應用數學如瀚海般的寬廣領域，並理解 AI 如何改變世界。

謝立德社長以「菁英中的菁英」期許在場學生，強調人生難免有挫折，但必須具備對自己負責的態度，只要懷抱信心、發揮「馬騰精神」全力以赴，不輕易放棄，必能超越自我並擁有前進的動力。謝社長也感性表示，更生日報致力於深耕教育，就是希望確保花東學子在科技浪潮中不落人後，期許大家能成為花蓮所培養的優秀人才，勇敢走出一片天。

撰文／夏嚴芸婕；攝影／慈大附中提供