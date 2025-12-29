更精準、更溫暖！台北1999結合 AI 輔助 市民求助回覆快10倍

台北市長蔣萬安29日出席台北市1999市民當家熱線成立二十週年暨AI創新發布記者會致詞時表示，施政不僅要有高度，更要有溫度。他重申日前在上海雙城論壇的談話指出：「施政的高度，讓城市更進步；施政的溫度，讓人民更偉大。」強調市政服務在導入AI科技的同時，仍應以市民需求為核心，讓科技成為貼近民眾生活的力量。（鄧博仁攝）

台北市政府29日於三創生活園區，舉辦「傾聽二十載 AI迎未來」活動，慶祝1999市民熱線成立20週年。台北市長蔣萬安表示，1999經過5個月的實證，利用AI提升語音轉文字與語意分析的準確度達90％以上，下一步市府將推動「FAQ結合AI」即時輔助系統，透過資訊局串接各局處資料庫，結合民間力量實現即時需求分析，讓市民獲得更快、更溫暖的服務。

回顧1999這20年來的發展，蔣萬安提到早期1999話務人員過往需經過接聽、記錄、搜尋及轉譯4個繁瑣步驟。1999這幾年來不斷精進，不僅為聽障與視障朋友提供手語服務，更為國際友人打造英、日語等多語環境，並隨時代進步導入網路電話與AI技術，大幅提升回覆效率與精準度。「1999已經從一組單純的電話號碼，蛻變為市民第一時間遇到困難時的依靠。」

蔣萬安上任後的1999市民熱線發展近況。（孫敬攝）

研究發展考核委員會主任委員殷瑋則指出，資深1999話務人員的操作速度雖已是一般人的10倍，但在處理民眾問題時，資料庫平均搜尋時間仍需20秒，在AI技術的協助下，可大幅縮短至2秒，每通電話節省了90％的處理時間。以台北市平日每日約3000通、假日約1000通的話務量計算，這種流程精進能讓話務同仁從行政搜尋中解放，轉而專注於「人機協作」。

殷瑋強調，市民撥打熱線不僅是尋求問題解決，更希望獲得溫暖與關心，AI 的運轉將讓話務人員有更多餘裕專注於傾聽，創造一般政治或政策無法提供的價值。

現任雲品國際（FDC）董事長、前研考會主委盛治仁回憶，在台北市長郝龍斌任內，市府各局處原有多達數10組0800號碼，市民若要通報馬路問題，還需依路寬是否超過8公尺來判斷應撥給公務局或區公所，極度不便。為了解決此痛點，他曾兩度遠赴紐約考察311系統，返台後建立派工系統，將傳統總機轉化為服務專線。

盛治仁分享，1999曾經被計程車司機當作即時翻譯工具來服務外籍乘客，展現了市民的創意與對系統的信任，他認為1999是城市的「溫度感測器」，累積的龐大需求資料庫是施政的重要指引，並期待在AI的助力下，台北市的服務經驗能持續引領國內外城市學習。

