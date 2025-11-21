更衣室諷「香港足球隊踢得像白痴」！新加坡部長被炎上後道歉

新加坡代理文化、社區及青年部長梁振偉。（圖／翻攝自Facebook／波事春秋）

新加坡18日在啟德運動場以2比1逆轉地主隊香港、取得40多年來首次憑外圍賽成績晉級亞洲盃決賽週，本應是全國慶賀的體育里程碑，卻因代理文化、社區及青年部長梁振偉的失言，意外引發一場國際輿論風波。

綜合外媒報導，比賽在破紀錄的47,762名香港球迷面前進行，港隊由隊長安永佳在15分鐘先馳得點；然而新加坡在下半場由安努亞（Shawal Anuar）與範迪（Ilhan Fandi）連續進球完成逆轉，最終鎖定C組第一，拿下2027年沙烏地阿拉伯亞洲盃席位。

這是新加坡自1984年以主辦國身分參賽後，首次憑外圍賽成績晉級。新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）與總理黃循財先後發文祝賀球隊歷史性的突破，稱讚球員在巨大壓力下展現勇氣、團隊精神與永不言敗的意志。

然而，這場久違的勝利旋即被另一段在網上瘋傳的影片搶去焦點。影片中，賽後走進更衣室向球員祝賀的梁振偉，在熱血高漲的氣氛下脫口而出：「你們太棒了！你們承受著他們的壓力，所有香港球迷都是白癡，結果球員也踢得像白癡……但你們踢得像雄獅一樣！」影片由球員範迪透過社群平台直播，迅速引發香港與新加坡網民的強烈反彈。

企業公關專家斯里瓦斯塔瓦（Charu Srivastava）發表評論指出，公職人物的言行在社群媒體時代尤其敏感，「這類言論使焦點從歷史性勝利轉移，破壞了運動精神，也會影響新加坡的國際形象。」

面對大量批評聲浪，梁振偉在Instagram留言區回覆道歉，承認「應該更尊重對方」並表示他收回相關言論。他補充，香港隊非常頑強、球迷全力支持，值得尊重，同時呼籲大家繼續支持新加坡的「雄獅隊」。

在他的Instagram貼文下，不少留言批評他「丟了國家的形象」、破壞了球隊辛苦得來的勝利光芒，甚至質疑「怎麼會有這樣的部長」。但也有人認為更衣室本就是情緒奔湧的環境，開點粗俗的玩笑話並不罕見。

