更透視更通風 普特絲台北國際建材新品亮相

冬季東北季風經常挾帶大量懸浮微粒，全台空氣品質明顯下降。如何有效過濾掉室外霧霾髒空氣，讓全家大小在家也能放心呼吸，成為大家近幾年來最關心的問題。國際防霾紗窗領導品牌普特絲，這次特別推出新品--普特絲防霾紗窗輕量版Poll-tex Lite。

Poll-tex Lite為普特絲荷蘭Van Heek Textiles原廠針對台灣氣候，特別設計製作，國際首發第一站就選定台灣。Poll-tex Lite輕量版與經典版一樣保有相同的荷蘭專利靜電技術，但比起經典版，更透視、更通風，首次亮相就獻給台北國際建材展。Poll-tex Lite屬於是防霾紗窗入手版，價格更親民，可讓更多台灣家庭能享有高品質的荷蘭製靜電防霾紗網。

除了Poll-tex Lite普特絲防霾紗窗輕量版，本次還有一項新品是來自日本的Mado捲紗。繼去年日本製無障礙落地捲門大受好評，普特絲這次再度引進，日本製 Mado捲軸窗框，與無障礙落地捲門一樣由超過 60 年的日本窗框大廠研發與製造，精密工藝、上下軌道採用專利拉鍊技術，能牢牢固定網布邊緣，全面阻擋蚊蟲入侵，避免強風將紗網吹脫。日本來的精緻Mado窗框搭配上Poll-tex防霾紗網，一起升級居家的防霾品質。

普特絲防霾紗窗擁有荷蘭專利靜電技術，取得國際專利認證，靜電吸附原理是利用天然四價貴金屬混紡入紗線後形成穩定的正電荷，將空氣中帶負電荷的細懸浮粒子吸附，達到過濾效果。

此外連續十年獲得歐盟ECARF抗敏認證，可有效過濾空氣中90%以上的常見過敏原。秋冬霧霾嚴重時，經常讓過敏族群身體出現各種不適，安裝《普特絲》防霾紗窗能過濾室外髒空氣，緩解過敏反應。

現場設置「煙霧箱模擬實驗區」，可明顯看出一般紗網在面對 PM2.5 時幾乎無法提供有效過濾；相較之下，普特絲紗網僅有少量煙霧能穿透，充分展現其在過濾霧霾與減少懸浮微粒上的優異性能。

除了煙霧箱實驗外還有「太白粉灑粉實驗」，模擬空氣中粉塵飄落於《普特絲》靜電防霾紗網表面的情況，透過荷蘭專利靜電技術將粉塵有效吸附。再將吸附白色粉末的紗網放置在顯微鏡底下觀察，可清楚看到每一根紗線像是磁鐵般牢牢吸附住，進一步驗證產品對空氣中懸浮微粒與髒空氣的強大吸附能力。

展覽期間也有舉辦抽獎活動，最大獎為普特絲防霾紗窗全室免費安裝（市值約 15 萬元）及窗濾機等多項好禮，人人有機會把好禮帶回家，誠摯邀請所有重視居家空氣品質的民眾前往 2025 台北國際建築建材暨產品展，蒞臨L318攤位親自體驗普特絲最新防霾科技，在家享受每一口純淨、安心的呼吸。

● 展覽日期：2025年12月11日（四）至12月14日（日）

● 展覽時間：每日10:00–18:00（最後一天提早至 16:00 結束）

● 展覽地點｜台北南港展覽館1館4樓(台北市南港區經貿二路1號)

● 攤位號碼：L318（免費入場）

