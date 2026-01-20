書中自爆年幼咬女老師屁股 趙少康全說了

▲前中廣董事長趙少康開玩笑回答，「我小時候就知道女老師的屁股長得好看。」（圖／記者吳翊緁攝，2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 中廣前董事長趙少康今（20）日在立法院舉辦《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會，會中主持人王淺秋爆料，書中趙提及年幼調皮搗蛋，幼稚園咬女老師屁股，趙少康還開玩笑回答，「我小時候就知道，女老師的屁股長得好看」，引發哄堂大笑。

趙少康今日舉辦新書《七十少年：趙少康的時代現場》發表會，現場藍綠白政壇大咖齊聚祝賀，包括考試院前院長關中、立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、國民黨前副主席郝龍斌與不少藍白營立委都出席。

廣告 廣告

趙少康新書回顧自己一生，也提及年幼趣事。立法院長韓國瑜說看這本書一個字「爽」，很像吃麻辣鍋，不像清粥小菜，開朗明快不拘泥，也很多執得省思的地方，他也注意到趙少康從小就調皮搗蛋，但也打抱不平，看到不公正絕對勇於發聲。

王淺秋旋即提出她在看書時看到的疑惑，「為什麼金童小時候要咬女老師屁股？」趙少康說，幼稚園的時候咬了女老師屁股，害他的媽媽提著大西瓜去跟老師道歉，還開玩笑說，「我小時候就知道，女老師屁股長的好看」，引發哄堂大笑。王淺秋也順勢再虧了一旁的韓國瑜，「所以韓院長，看小腿輕鬆多了。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

大罷免亮票一審被判刑 趙少康：坐牢55天也不是沒有考慮

突然開砲免費營養午餐政策 凌濤：柯文哲把蔣萬安當2028假想敵

新北市長提名農曆年前完成 鄭麗文：透過協調產生「不需要初選」