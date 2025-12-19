書偉爆閃兵風波又宣布當爸 舊愛勇兔搖頭回應

45歲ENERGY成員張書偉和小他13歲的謝京穎結婚兩年，昨(18日)兩人一同宣布有了愛的結晶，還懷的是雙胞胎，明年將迎將兩個馬寶寶。對此，書偉舊愛勇兔（林筳諭）日前出席活動，對於書偉的話題沒正面回應，又問她以後選男友會先確認有沒有當兵？她嘟嘴搖頭說：「該履行的義務履行就好。」

從《我愛黑澀會》出道的勇兔因拍攝《我的婆婆怎麼那麼可愛》和書偉擦出火花，兩人交往兩年多，還一度拍到同居、一起出門散步，互動有如老夫老妻，2022年宣告分手，但雙方好聚好散沒交惡，還一同參加大牙發起的羽球活動，當時書偉表示是以結婚為前提交往，磨合失敗才決定分開，兩人也有共識，「如果沒有辦法，就不要再勉強了。」

廣告 廣告

書偉當時大方承認兩人的想法、價值觀有落差，坐下來好好聊過才決定分開，勇兔則坦言還是會難過，兩人從認識到交往經歷了6、7年，她認為「可以當最熟悉的朋友也不錯。」而去年書偉和謝京穎結婚，勇兔也微笑獻上祝福說：「新婚快樂，永浴愛河，早生貴子！」但沒收到喜帖，所以也沒現身。

據《TVBS新聞網》報導，勇兔17日晚間出席民視八點檔《好運來》殺青宴，原本謝京穎也要現身，但告假沒出息，昨宣告懷孕，間接透露因有喜不方便參與。而勇兔經紀人事前就表示不要問她關於書偉的兵役問題，「畢竟勇兔不用當兵」，媒體拐彎問她以後選對象是否會關心兵役問題，勇兔嘟嘴搖頭直說：「該履行的義務履行就好。」談到前男友態度大方自然。

關於當爸和這陣子的閃兵案，書偉昨回應已經認真反省，說：「很幸運能有這個機會跟京穎一起邁向人生的另一個階段，我們會珍惜與加油的，也謝謝大家的關心，這段時間都在家裡沉澱與反省，同時準備一月份小巨蛋的演出履行對歌迷的承諾，休團期間會好好做好自己的本分，參與公益回饋社會，也努力準備扮演好父親的角色。」

更多中時新聞網報導

BWF年終賽》謝洪配首秀 不敵世界第1組合

送別坣娜 夫曝她最後一年失語失明

中職》曾豪駒重掌桃猿兵符 球團喊連霸