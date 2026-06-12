書偉盼減刑賺錢養家！閃兵開庭扯出案外案 謝京穎堅強發聲

【緯來新聞網】「Energy」書偉因涉嫌閃兵遭檢方起訴求刑2年8月，今上午（12日）前往新北地方法院開準備庭，一改過去防備模式，大方受訪並向大眾道歉，並透露當年會逃兵是因為需要賺錢替家裡負擔，目前老婆剛生完雙胞胎，希望法官能手下留情，讓他恢復工作養家，謝京穎則由公司代回應，不過可見她的社群，還是有穩定業配進入，尤其母嬰相關產品。此外，開庭時還發生案外案，書偉親友持手機偷拍法庭當場被抓包。

書偉今天到新北地方法院開準備庭。（圖／攝影組）

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書偉透過律師積極向法官求情，希望能獲輕判甚至緩刑，不料陪同的親友卻被法官當場發現，持手機對著法庭偷拍，予以制止並檢查、刪除手機所拍影像，同時將此情形記明筆錄。



書偉今開庭時對於閃兵全部犯行坦承不諱，承認於2010年5月18日至7月13日間，以約10到20餘萬元的金額，透過友人介紹，委由閃兵集團首腦陳志明代背機器，佯裝高血壓成功逃避兵役，同時表示當時因經濟困難，適逢團員離開導致人氣下降，工作機會少很多，又要負責扶養家中長輩，為保有工作機會才做錯事。

謝京穎在孕期也沒有閒著。（圖／翻攝自謝京穎 Orange 臉書）

至於閃兵按開始延燒時，為何不選擇自首？他解釋，因案件受到廣大關注，Energy也剛復出，怕影響到其他團員跟合作夥伴，想要更謹慎面對，來不及自首便遭檢警拘提。其律師又強調，書偉事後坦承犯行，配合檢警調查，犯後態度良好也無前科，多年來兢兢業業從事演藝工作、積極公益，案發後工作全部停擺喪失收入。



律師接著搬出謝京穎，表示她剛生下雙胞胎女兒，只能先休養、育兒，全家收入都只靠書偉一人，還要負擔房貸及扶養長輩、妻女，故請求法官予以輕判。但其實謝京穎很堅強，她由經紀公司鳳凰藝能回應：「謝京穎目前正在坐月子補養身體，新手媽媽努力照顧好自己與寶寶，讓爸爸沒有後顧之憂！」

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