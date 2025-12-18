書偉閃兵期間「做人成功」 謝京穎懷雙胞胎：1次2個雙馬寶

謝京穎（左）、書偉分享懷孕喜訊。翻攝謝京穎臉書



謝京穎前年12月與「ENERGY」張書偉登記結婚，今（12╱18）是2人結婚 2周年紀念日，2人開心在臉書曬寶寶超音波照分享懷孕喜訊，宣布：「我們家1次多了2個新成員。」嗨喊：「1次2個雙馬寶，年末最甜蜜的聖誕禮物。」

書偉因捲入閃兵案，遭求刑2年8月，相信音樂也宣布「ENERGY」至明年6月30日暫停所有公開演出活動，但不包括明年1月的台北小巨蛋演唱會和已安排好的公益活動。

如今迎來新生命，謝京穎對肚中2個胎兒說：「謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運，給了我們強大的力量和滿滿的幸福，相信有你們陪伴的未來，我們會變得更美好也充滿希望，帶著愛我們的大家給予的祝福與期待，相約明年春暖後見面吧！歡迎光臨《張宅》，我們的寶貝們。」

