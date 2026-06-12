書偉閃兵遭求刑2年8月！「需撫養雙胞胎」求輕判 妻謝京穎發聲

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書偉與謝京穎上月迎來雙胞胎女兒。（圖／翻攝自謝京穎臉書）





男團Energy成員張書偉日前涉嫌透過閃兵集團逃避兵役，被新北地檢署起訴並求刑2年8月徒刑，新北地院今（12）日首度開庭，張書偉當庭坦承犯行，並在庭訊結束後鞠躬致歉，強調接下來將繼續反省自己並配合司法調查。對此，老婆謝京穎稍早也發聲了。

張書偉與謝京穎上月迎來雙胞胎女兒「桐桐」與「棠棠」，如今面臨張書偉閃兵遭求刑2年8個月，謝京穎也透過經紀公司表示，目前正在坐月子調養身體，專注於照顧雙胞胎的生活中，「新手媽媽努力照顧好自己與寶寶，讓爸爸沒有後顧之憂！」至於收入問題，謝京穎在孕期也接了不少業配，維持家中穩定收入。

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書偉出庭時坦認犯行。（圖／記者游承霖攝）

書偉出庭時坦認犯行。（圖／記者游承霖攝）

張書偉律師在出庭時表示，書偉多年來兢兢業業演藝活動，妻子謝京穎剛生下雙胞胎，張書偉作為家中經濟支柱需撫養女兒，請求給予從輕量刑。書偉也在結束後受訪表示：「對於我自己所犯的錯誤，影響到兵役的公平性，我想要再次跟社會大眾說一聲抱歉」，並再度鞠躬致歉，強調未來為繼續反省並配合司法調查。

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