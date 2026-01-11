書偉隔空告白孕妻！被虧地位低「甜回5字」閃瞎粉絲

娛樂中心／李筱舲報導



華語樂壇傳奇男團Energy昨（10）晚登上小巨蛋！繼2024年復出後，五位團員牛奶、阿弟、書偉、坤達、Toro 昨（10）日舉辦《ALL IN 全面進擊》巡迴演唱會，首場演出吸引了1萬名粉絲一同朝聖，Energy不僅一連演唱多首當年經典歌曲，五位成員更各自帶來solo演出。成員阿弟更在solo環節透露選歌巧思，稱選唱辛曉琪的〈領悟〉，是要送給書偉的「禮物（諧音：領悟）」，還現場模仿了書偉在知道妻子謝京穎懷孕的反應，笑說：「怎麼那麼憨」。





Energy昨（10）日於台北小巨蛋《ALL IN 全面進擊》首場演唱會順利落幕。（圖／翻攝自IG ＠energy.come）

昨（10）日Energy於台北小巨蛋舉辦《ALL IN 全面進擊》首場演唱會，不僅接連帶來多首經典歌曲，五人更準備了各自的solo舞台。首先出場的是成員阿弟和書偉，他們以吉他彈唱莫文蔚〈忽然之間〉、五月天〈憨人〉和辛曉琪〈領悟〉。阿弟還分享會選唱辛曉琪〈領悟〉，是想作為禮物（諧音：領悟）送給書偉，還現場模仿了書偉在知道妻子謝京穎懷孕的反應：「〈忽然之間〉，我要當爸爸了，蛤？雙胞胎，蛤？」至於選擇演唱〈憨人〉的原因，阿弟牽強解釋：「怎麼那麼憨」，一旁的牛奶則笑稱書偉：「以後變女兒傻瓜了」。

Energy演唱會書偉「隔空告白孕妻」！遭虧「地位變低」他甜回5字閃爆小巨蛋

演唱會中，即將升格為父的書偉，被團員笑虧「以後會變女兒傻瓜」。書偉更在舞台隔空告白妻子謝京穎，閃瞎現場粉絲。（圖／翻攝自IG ＠shuwei11041104）

書偉在演唱會中，回憶起阿弟在2007年宣布結婚生女的喜訊，笑虧：「想當年你生大女兒，那才叫忽然之間」。如今已升格成為人父的團員們，更開玩笑挖苦書偉，等到他的雙胞胎女兒出生後，書偉在家中的地位可能會比貓咪還低，書偉對此樂在其中，笑回「我心甘情願」，還在舞台上隔空告白妻子謝京穎「老婆我愛你」，超甜互動瞬間閃瞎全場粉絲。









