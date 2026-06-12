書偉零收入 謝京穎坐月子還接業配賺家用

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

謝京穎孕期挺大肚工作賺家用。臉書

男團Energy成員張書偉透過閃兵集團偽造「地中海型貧血」取得免疫資格，被爆閃兵後他才表示懊悔自責，遭檢方起訴後求處2年8月徒刑，今（12日）上午新北地院開庭，一再對外致歉，爆出閃兵期間，他零收入，又逢雙胞胎出生，據悉都是老婆謝京穎接業配維持開銷。

書偉與女星謝京穎結婚逾兩年，於日前迎來雙胞胎女兒，升格新手爸媽，書偉方面在庭上表示，當年為了能繼續工作才鑄下錯事，表示自己為家中經濟支柱，需付房貸、養女兒及長輩，以此為理由盼法官能酌情輕判。

廣告 廣告

書偉閃兵等官司開庭期間迎來雙胞胎女兒，心情複雜。臉書

書偉爆出閃兵這段期間幾乎零收入，都是靠謝京穎接業配賺錢，她所屬民視鳳凰藝能方面今天表示，目前她正在坐月子，好好補養身體，她忙於雙胞胎寶寶的日常生活，新手媽媽努力照顧好自己與寶寶，讓爸爸先不要有後顧之憂。且謝京穎在孕期也沒有閒著，經紀公司也幫她接了一些溫馨可愛的業配，維持一定的收入。

更多鏡週刊報導

閃兵首出庭「當庭認錯」 Energy書偉致歉：會繼續反省自己

劉喬安偵訊耗8小時2度喊「吸不到空氣」 遭法院裁定羈押禁見

深度報導／反送中運動七週年 一個香港抗爭者在台灣服完兵役