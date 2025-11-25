書偉、坤達回歸「ENERGY」 平安夜開唱做公益

「ENERGY」、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治將化身聖誕老人，平安夜將歌聲包裝成禮物送給大家。相信音樂提供



「ENERGY」書偉、坤達捲入閃兵案，遭求刑2年8月，相信音樂也宣布團體至明年6月30日暫停所有公開演出活動，但不包括明年1月的台北小巨蛋演唱會和已安排好的公益活動，5人12月24日聖誕夜晚間8點將與蘇慧倫、丁噹、白安、鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治在台北大全聯內湖店舉辦「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，聯手合唱〈聖誕夜驚魂〉陪大家過節。

「HOHOHO！唱響平安夜」不僅號召歌迷一起做公益，也邀多個社福團體到場欣賞演出，此外，當天相信音樂將支持各式社福機構與弱勢族群，捐贈善款給社會上有需要的對象，期盼以最實際的行動回應社會的需要。

聊到小時候收到的聖誕禮物，白安分享：「我爸媽都會把聖誕襪放在我房門口，第1個聖誕禮物是香水。」丁噹笑說：「小時候我把鞋子放在窗口外面，但等到天亮把窗戶打開，裡面卻空無一物。」鼓鼓貼心回說：「接下來妳放，每年都會有禮物，我們會幫妳準備。」蕭秉治則表示自己每年都會親手布置聖誕樹，相當有儀式感。

