書偉、坤達小巨蛋致歉：會面對整理自己 Energy小巨蛋演唱會落幕

【緯來新聞網】男團Energy《ALL IN 全面進擊》巡迴演唱會11日於台北小巨蛋登場完美落幕。深陷閃兵風波之一的成員的書偉表示在結束後會有一段時間沒辦法與大家常常見面，並向大家鞠躬致歉：「很抱歉因為年輕時錯誤決定，讓大家必須等待我們、讓我的團員們必須休息，真的很抱歉。我不會推卸責任，不管結果是怎樣都會去面對、整理自己，我會做好榜樣、不會逃避。」他也相當謝謝能與成員們一起組團：「這兩年你們替我照亮了那條路，讓我重新回到舞台上，謝謝你們、我愛你們。」

目前仍深陷閃兵爭議的書偉、坤達小巨蛋上致歉。（圖／相信音樂提供）

另一位坤達則表示一連兩場演唱會，他把全部的自己獻給所有粉絲，也相當感謝身邊的四位好兄弟：「兩年前決定再重新組團，沒想過要走到哪裡、要做些什麼，五個人願意在做Energy就是非常棒的一件事，帶給我強大的力量。這兩場情緒蠻複雜的，接下來這段時間會把自己照顧好，下次見面我們一定都會更好。」這段時間坤達也回饋社會，投入不同項目的公益活動，更呼籲大家可以一起為環境盡一份心力。

Energy小巨蛋舉辦《ALL IN 全面進擊》演唱會。（圖／相信音樂提供）

這場演唱會對Energy來說意義重大，牛奶分享：「我們在台上每次都用盡全力，每場都當最後一場表演。這是我們回歸兩年內的第四場演唱會，今天之後應該會有一段時間不會做演唱會，真的很謝謝大家，我們一定會把最好的表演送給你們，我愛你們。」情感豐沛的阿弟也眼眶泛紅，含著淚水與全場歌迷致謝，並承諾會與成員們一起面對、走過這一切：「回想起兩年前第一場在小巨蛋的演唱會的感動以及那一切，可以再拿起麥克風，我等了好久。但人生總有起起伏伏，錯了就面對，還是要繼續朝目標前進，所以我們為自己加油、為大家加油，我們要繼續下去。」Toro則坦言，現在遇到挫折的心情與20年前不太一樣，大家都更加成長，也會陪大家一起度過：「對我們五個來講，不管什麼事會一起承擔、一起面對。」

最終場充滿不捨與離別的情緒，Energy也期許下次再相見時。（圖／相信音樂提供）

這次《ALL IN全面進擊》演唱會中，Energy也特別保留時間與歌迷真情交流，聽聽大家想對他們說的心裡話。一位帶著小朋友前來的媽媽分享，自己從Energy出道一路支持至今，回想22年前國中時，書包上都用立可白寫著「Energy」，滿滿青春回憶。Energy更貼心將小朋友抱上舞台，實現他「讓Toro抱一下」的心願，可愛又溫馨的互動讓全場動容。另一位正在抗癌的歌迷，從20多年前便一路喜歡Energy，她哽咽表示：「很開心你們再度復出，雖然身體不舒服，但還是一定要來，我會永遠支持！」真摯告白讓五位成員感動不已。牛奶感性回應：「希望我們的表演和音樂，真的能讓你們心情變好，把好的、正能量、開心的事情帶給大家。也希望大家都健健康康，我們約定好，下次演唱會再見，一起打勾勾。」



此外，前一陣子Energy也透過長期照顧偏鄉兒少的全聯佩樺基金會而認識一群可愛的孩子，與他們一同料理、畫畫、提前共度聖誕節，這次演唱會也特別邀請60位兒少及社工老師一起來欣賞演出，希望帶給所有人快樂的夜晚、將光照進每個角落。

阿弟、牛奶、Toro都感動哽咽。（圖／相信音樂提供）

最終場充滿不捨與離別的情緒，Energy也期許下次再相見時，大家都能成為更好、更棒的自己，並獻唱最後一首歌曲〈永遠不說再見〉作為約定。演出結束後，歌迷依依不捨高喊「Energy」，即使散場超過15分鐘仍不願離去。捨不得歌迷的深情呼喚，Energy再度上台，清唱〈分合〉回應全場，台上台下眼眶泛淚，五人感性向歌迷道謝：「謝謝大家的陪伴，我們永遠不說再見，一定會再回來，好嗎？」隨後深深鞠躬，與所有歌迷約定下次再見。

