書偉、坤達小巨蛋致歉：會面對整理自己 Energy小巨蛋演唱會落幕
【緯來新聞網】男團Energy《ALL IN 全面進擊》巡迴演唱會11日於台北小巨蛋登場完美落幕。深陷閃兵風波之一的成員的書偉表示在結束後會有一段時間沒辦法與大家常常見面，並向大家鞠躬致歉：「很抱歉因為年輕時錯誤決定，讓大家必須等待我們、讓我的團員們必須休息，真的很抱歉。我不會推卸責任，不管結果是怎樣都會去面對、整理自己，我會做好榜樣、不會逃避。」他也相當謝謝能與成員們一起組團：「這兩年你們替我照亮了那條路，讓我重新回到舞台上，謝謝你們、我愛你們。」
目前仍深陷閃兵爭議的書偉、坤達小巨蛋上致歉。（圖／相信音樂提供）
另一位坤達則表示一連兩場演唱會，他把全部的自己獻給所有粉絲，也相當感謝身邊的四位好兄弟：「兩年前決定再重新組團，沒想過要走到哪裡、要做些什麼，五個人願意在做Energy就是非常棒的一件事，帶給我強大的力量。這兩場情緒蠻複雜的，接下來這段時間會把自己照顧好，下次見面我們一定都會更好。」這段時間坤達也回饋社會，投入不同項目的公益活動，更呼籲大家可以一起為環境盡一份心力。
Energy小巨蛋舉辦《ALL IN 全面進擊》演唱會。（圖／相信音樂提供）
這場演唱會對Energy來說意義重大，牛奶分享：「我們在台上每次都用盡全力，每場都當最後一場表演。這是我們回歸兩年內的第四場演唱會，今天之後應該會有一段時間不會做演唱會，真的很謝謝大家，我們一定會把最好的表演送給你們，我愛你們。」情感豐沛的阿弟也眼眶泛紅，含著淚水與全場歌迷致謝，並承諾會與成員們一起面對、走過這一切：「回想起兩年前第一場在小巨蛋的演唱會的感動以及那一切，可以再拿起麥克風，我等了好久。但人生總有起起伏伏，錯了就面對，還是要繼續朝目標前進，所以我們為自己加油、為大家加油，我們要繼續下去。」Toro則坦言，現在遇到挫折的心情與20年前不太一樣，大家都更加成長，也會陪大家一起度過：「對我們五個來講，不管什麼事會一起承擔、一起面對。」
最終場充滿不捨與離別的情緒，Energy也期許下次再相見時。（圖／相信音樂提供）
這次《ALL IN全面進擊》演唱會中，Energy也特別保留時間與歌迷真情交流，聽聽大家想對他們說的心裡話。一位帶著小朋友前來的媽媽分享，自己從Energy出道一路支持至今，回想22年前國中時，書包上都用立可白寫著「Energy」，滿滿青春回憶。Energy更貼心將小朋友抱上舞台，實現他「讓Toro抱一下」的心願，可愛又溫馨的互動讓全場動容。另一位正在抗癌的歌迷，從20多年前便一路喜歡Energy，她哽咽表示：「很開心你們再度復出，雖然身體不舒服，但還是一定要來，我會永遠支持！」真摯告白讓五位成員感動不已。牛奶感性回應：「希望我們的表演和音樂，真的能讓你們心情變好，把好的、正能量、開心的事情帶給大家。也希望大家都健健康康，我們約定好，下次演唱會再見，一起打勾勾。」
此外，前一陣子Energy也透過長期照顧偏鄉兒少的全聯佩樺基金會而認識一群可愛的孩子，與他們一同料理、畫畫、提前共度聖誕節，這次演唱會也特別邀請60位兒少及社工老師一起來欣賞演出，希望帶給所有人快樂的夜晚、將光照進每個角落。
阿弟、牛奶、Toro都感動哽咽。（圖／相信音樂提供）
最終場充滿不捨與離別的情緒，Energy也期許下次再相見時，大家都能成為更好、更棒的自己，並獻唱最後一首歌曲〈永遠不說再見〉作為約定。演出結束後，歌迷依依不捨高喊「Energy」，即使散場超過15分鐘仍不願離去。捨不得歌迷的深情呼喚，Energy再度上台，清唱〈分合〉回應全場，台上台下眼眶泛淚，五人感性向歌迷道謝：「謝謝大家的陪伴，我們永遠不說再見，一定會再回來，好嗎？」隨後深深鞠躬，與所有歌迷約定下次再見。
更多緯來新聞網報導
威廉逃兵害棒棒堂合體夢碎！小煜這病免役 曝「沒什麼好可惜」原因
獨家有片／韓火辣DJ Soda登「高中街舞大賽」 挾千萬粉揪看決賽
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 166
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 50
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 23 小時前 ・ 3
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 75
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
「沉默刺客」林昀儒開年逆勢奪冠 中媒：男子隊敲響警鐘
WTT杜哈冠軍賽林昀儒4-0完封南韓張禹珍，一路連克強敵奪冠，引發中媒檢討聲浪，《搜狐體育》今天評論林昀儒開年拿下冠軍，宣稱中國桌球「男隊敲響了警鐘」，並且開出「男隊亟需學習的功課」。太報 ・ 6 小時前 ・ 87
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 236
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
1月27檔ETF除息一表看！這2檔ETF年息率竟飆破15%
時間來到2026年，ETF投資人也喜迎來新的「配息輪迴」。《Yahoo股市》也統計本月除息的27檔ETF一覽表，其中最令人驚豔的莫過於年息突破15%的國泰台灣科技龍頭（00881）、群益半導體收益（00927），在科技股的優異表現之下，配息表現相當亮眼，令人稱羨。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 2
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 8
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 4 小時前 ・ 967
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 5 小時前 ・ 248
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 67
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 23 小時前 ・ 5
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 5 小時前 ・ 4