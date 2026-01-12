書偉、坤達涉閃兵重創演藝形象 Energy宣布休團半年！

Energy表示，到今年夏天前將處於「休團」狀態。（圖：臉書）

Energy巡迴演唱會於10、11日登上台北小巨蛋，昨天（11日）晚間在滿場歌迷的歡呼與不捨中畫下句點。相隔20年再度合體站上巨蛋舞台，也替這段重返舞台的旅程寫下重要一頁。不過先前因為閃兵重創演藝生涯的書偉、坤達，也不捨表示Energy接下來除公益活動外，將暫時休團至今年夏天前。

書偉在演唱會上難過流淚，透露「很抱歉因為年輕時錯誤決定，讓大家必須等待我們、讓我的團員們必須休息，真的很抱歉。我不會推卸責任，不管結果是怎樣都會去面對、整理自己，畢竟我們很多粉絲都是父母親，我一定要做個好的榜樣，不會逃避。」他也感謝成員可以一起組團，替他照亮了路，重新回到舞台上。

坤達則直言，自己把所有都奉獻給粉絲，他也相當感謝身邊的好兄弟們。鬆口「兩年前決定再重新組團，沒想過要走到哪裡、要做些什麼，五個人願意在做Energy就是非常棒的一件事，帶給我強大的力量。這兩場情緒蠻複雜的，接下來這段時間會把自己照顧好，下次見面我們一定都會更好。」接下來他會回饋社會，投入不同的公益活動。