書偉「閃兵案」開庭超糗！認罪求輕判 助理竟當庭拿手機拍照被法官抓包

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記者莊淇鈞／新北報導

偶像男團Energy的成員書偉（張書偉），因涉嫌閃兵被新北地檢署起訴，新北地院今天（12日）上午開庭，書偉到庭認罪並以曾有過2007年收入僅3800元及老婆剛生雙胞胎請求法官給予緩刑，但開庭尾聲，在場旁聽的其中1名助理竟突然拿出手機拍照，疑似在拍相關卷證資料，被法官逮個正著，由於當下並無法警，法官只好請通譯協助上前檢視手機，查看相簿與刪除的資料，確認照片都已刪除。

書偉在庭上坦承，在朋友介紹下，結識「閃兵集團」首腦陳志明，並在2010年5月18日至7月13日間在對方協助下，背負機器量測出高血壓證明，成功取得免役資格，至於實際費用，則因年代久遠印象模糊，僅記得是以現金10～20萬給付。

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他的律師也代為主張，表示書偉當年因團體成員離開成員，人氣下降，工作機會變少，由於他需要撫養父母、姑姑，為持續保有拍戲機會及撫養長輩，才會犯下本案，更指出他在2007年1整年的收入更只有3800元。

律師還表示，閃兵案爆發後，前2波搜索行動時，書偉雖曾考慮自首，但由於事件受到關注，又加上團體剛復出，怕影響同伴及廠商，所以審慎態度面對，直到後來被拘提，就完全配合調查坦承犯行，請求法官考量，書偉過去並無前科，多年來兢兢業業從事演藝活動，經常從事公益活動，且案發後，妻子謝京穎生下雙胞胎、工作停擺，全力照顧小朋友家中只有書偉有能力工作，還要背負房貸、撫養長輩、女兒，是家中經濟支柱，給予從輕量刑，並宣告緩刑以啟自新，書偉也願意支付金錢，或提供義務勞務。

檢察官對於書偉實際需服的役期部分，請求法官函詢役政司，檢方指出，由於役期是2000年才改為1年10月，而書偉如果是1999年體檢，役期則為2年；書偉的律師則主張，書偉18歲後持續有在學，有辦理緩徵，希望將相關資料一併函詢。

因書偉要求返還遭查扣的手機，法官最後當庭檢視書偉被查扣的手機，搜尋LINE「兵役」、「血壓」等關鍵字，另外搜尋有無「陳志明」好友，後續發現2月20日時，書偉曾傳訊詢問是否有媒體詢問關於他兵役的問題。而檢察官最後更打臉表示，書偉2月20日就已知兵役事件延燒，卻存僥倖心態，直到10月21日遭到拘提才坦承犯行，足認有自首之意與事實不符。

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