書劍江山、志在雲霄 5資深書法家新竹生活美學館聯展

展出藝術家合影，左起八十四歲施春茂、九十六歲樊湘濱、一百零二歲孔昭順及九十八歲李再鈐，可謂係超重量級聯展。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹生活美學館辦理「書劍江山 志在雲霄，孔昭順、李再鈐、施春茂、郭成樵、樊湘濱聯展」，展出五位資深藝術家創作約五十件，五位藝術家年紀最年長為一百零二歲的孔昭順，年紀最年輕者為八十四歲的施春茂，即日起至三月一日於新竹生活美學館展出。

新竹生活美學館館長葉于正表示，此展覽是延續往年再現擴散藝海揚芬的核心精神，藝海揚芬這計畫執行五年以來，陸續拍攝採訪四十七位各領域的資深藝術家，此次精選五位受訪過的男性藝術家的書畫作品呈現，邀國立臺灣師範大學曹筱玥教授擔任策展人，以女性觀點及多媒體科技視角來詮釋『書劍江山、志在雲霄』，女性觀點來自於生活與細微觀察，剛柔並濟與陰陽虛實的視野，轉譯五位書法名家之經典創作，呈現藝壇前輩精彩豐富的人生閱歷與藝術歷程。

曹筱玥表示，自己新竹建華國中美術班畢業的學生，值此二０二六年開春之際，榮幸邀集五位名家共聚一堂，以筆為劍，展示其書畫江湖。

孔昭順是孔子七十一裔，擅隸、楷、草書，長年致力書法教育，心念推廣書法之美。李再鈐以雕塑著稱，也是去年國家文藝獎得主，此次展出創作黑泥，是其有感於花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤、洪水泥沙重創光復鄉而創作，期望引發社會大眾對環境與防災的重視。施春茂的書法作品驚濤是二０二四年旅法期間在巴黎展出的東西方藝術國際交流的創作；郭成樵為新竹在地書畫家，鄰里書畫許多皆出自他手，觀其忘機。樊湘濱為新竹教育大學（現清華大學）退休教授，化雨無數，擅柳公權體，常新韻古詮，行文不拘圓方，深得「大道無形」之味。

除了靜態的作品展示，一月十七日及二月七日規劃二場推廣活動，分別是馬年紅包袋＋斗方春聯 DIY 工作坊、賀年狀+新年藏書票 DIY 工作坊，歡迎有興趣的民眾踴躍報名。