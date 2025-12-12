書富比拍賣會 創意競拍落幕

南市圖首度舉辦書富比拍賣會，創意拍賣強化閱讀參與感，帶動城市閱讀力再提升。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南市立圖書館主辦的台灣閱讀節「閱讀豪門—書富比拍賣會」結束，今年以「閱讀×感恩回饋」為主軸，透過創意拍賣形式，將閱讀行動轉化為有趣且充滿參與感的文化體驗，在輕鬆互動活動中，展現台南深厚且多元的閱讀能量。

市圖表示，活動受到熱烈迴響，上百位讀者參與，拍派形式跳脫傳統閱讀推廣框架，讓讀者不只是參加活動，而是更直接、具體的投入情境之中，在充滿趣味的互動中，體驗閱讀的多重價值，讓閱讀推廣深根並成為文化日常。

廣告 廣告

此次拍賣會集結生活、美學與閱讀等多元領域物品，包括大型行李箱、電子閱讀器、飯店餐券、特色桌遊、南市圖熱門預約書籍及樂高玩具等多項亮點品項。拍賣現場競標氣氛熱烈，吸引眾多讀者競價，活動兼具趣味性與實用性，成功拉近市民與圖書館距離。活動邀請南美館董事長游文玫擔任拍賣官，巧妙將閱讀與文化體驗相結合，讓民眾在輕鬆愉快氛圍中，體驗拍賣魅力，也讓民眾重新思考閱讀如何以更生活化、更多元方式融入日常，透過跨界，為城市創造更多文化可能。

市圖館長楊馥菱指出，透過拍賣會，閱讀不再只是靜態行為，而是能引發情感、互動與驚喜的城市活動，使閱讀從書頁之間延伸至真實生活之中，並成為城市文化自信的基石。