書寫傳品德 2026高雄市學童百人硬筆寫字比賽開始報名

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社團法人翔鳳慈善關懷協會為推廣品德教育、及培養學童良好書寫習慣與文字美感，將於八月二日上午八時三十分至十二時假高雄市三民區河堤國民小學活動中心舉辦「書寫傳品德～二○二六高雄市學童百人硬筆寫字比賽」，邀請高雄市國小三至六年級學童踴躍報名參加，分中、高年級兩組，各組名額五十人共一百人，額滿為止，歡迎家長帶孩子報名參加。報名請掃描活動海報QR Code或填寫線上報名表(https://forms.gle/wBXbATpCiwXFKSZSA)。(見圖)

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主辦單位今(十二)日說明，該活動以《弟子規》「入則孝」篇作為書寫內容，透過硬筆字比賽，引導孩子在端正書寫的過程中，體會孝親、敬長、感恩與自律的品德精神，準備比賽練習過程中更希望成為親子共同學習、共同陪伴的美好時刻，讓家長陪著孩子從經典文字中認識生活倫理，也從一筆一畫中看見孩子的專注、耐心與成長。

活動分為國小中年級組（三、四年級）及國小高年級組（五、六年級），各組預計五十人；比賽採現場書寫方式辦理，參賽學生須使用大會提供之比賽用紙，書寫工具為原子筆，由學生自備。評審將依字體結構、章法整齊、筆畫線條及整潔美觀等面向進行評分。

為鼓勵學童勇於展現學習成果，二組將分別錄取前三名、優選及佳作各三名，得獎者將獲頒獎盃或獎狀及獎金；凡參加比賽之學童，也將致贈文具組合一份及《弟子規》彩繪學習本一冊，期盼讓每位孩子都能帶著收穫與鼓勵回家。

活動當日除硬筆寫字比賽外，等待評審結果中也特別安排品德講座與說故事活動，包含正春書院院長池學文老師講解《弟子規》與品德生活的意涵、以及說故事達人紅豆冰哥哥「紙芝居說故事」等內容，讓孩子在競賽之外，也能透過生動有趣的方式親近經典、理解品德，增進互動與學習樂趣。

該活動由高市府教育局指導，社團法人翔鳳慈善關懷協會主辦，社團法人台南市賢良愛心關懷協會合辦，並由高雄市三民區河堤國民小學、莊奇錫診所、社團法人中華文化生活學會、高雄市少年觀護慈愛協會共同協辦。主辦單位誠摯邀請家長陪伴孩子報名參與，讓書寫不只是字形的練習，更成為品德教育、與文化扎根的開始。