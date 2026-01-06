書寫靜巷綠蔭的詩意！走進現代風接待中心，在城市中覓得片刻寧靜！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 奇逸空間設計

儘管座落於車流不息的馬路旁，一踏入這座接待中心，卻立即隔絕了喧囂，能好好地靜下心情。取而代之的是柔和灑落的日光、綠意交織的景色，以及空間中時髦自然的舒適感。設計師以多元異材質的層次搭配，融合俐落現代感與自然溫度，形塑出與建案品牌精神相呼應的空間語彙，讓每一位踏入的人都能感受到被接住的平靜。



接待櫃檯區的設計是一大亮點。透過架高地坪、黑色量體與高挑空間的互動，營造出獨特且具雕塑感的視覺焦點。黑色量體穩重地立於場域中央，象徵品牌的磅礡與沉著，而穿梭其間的鮮黃燈具線條與白色展示量體，增添了跳色的藝術張力，既乾淨俐落又具節奏感，刻劃出令人一眼難忘的印象。



動線從入口處延展，擁有兩側分流的流暢性，同時保留了走道的寬敞明亮，陽光從大片開口灑落室內，植栽綠意也伴隨視線同在，無形中拉開了空間對心情的包容度。即便身在公開場域，仍具備適度隱私與舒適感，讓每位訪客得以自在地遊走穿梭。



以藤編材質形成的立面量體，藉由溫潤的材質與柔和曲線，讓這處獨立空間不僅具有功能性，也是入門時的一幅雅緻端景。藤編的自然紋理在光影變化下，呈現出細膩的美學層次，更多了一分樸實與親切感，緩和了接待中心常見的冷冽印象。



沿著動線走往另一端，則來到會議洽談區。設計師摒棄傳統封閉式隔間，改以幾何塊體、鏤空分隔與半穿透性結構，界定出獨立卻不壓迫的交談空間。光線在其中自然流動，維持明亮與通透，同時也保留洽談所需的隱密性，讓使用者在其中依舊能自在交流。

這座接待中心不但呼應了建築商品希望傳遞的精神價值，更以材質、光線與動線交織出一場沉靜與現代的對話，讓來訪者在城市邊界中，找到一處得以放慢呼吸、感受美好的安穩落點。

奇逸空間設計／郭柏伸

地址：台北市大安區敦化南路一段376號8樓之二

電話：02-27557255

Email：free.design@msa.hinet.net

網站：http://www.free-interior.com

