「書展大姐狂掃貨」竟是蕭美琴！遭認出「私下判若兩人」逼瘋網：太調皮

政治中心／曾郁雅報導



台北國際書展於2月3日至8日在世貿一館舉行，不少名人也把握時機現身參與，其中總統賴清德親自來到書展知識補貨的「總統級書單」一度掀起討論，副總統蕭美琴也推薦25本選書，更在6日在個人社群分享自己「變裝參展」的現場畫面，他笑稱當天只有民進黨立委沈伯洋認出自己的真實身分，兩人在人潮湧現的書展偷偷合影的逗趣畫面更逼瘋25萬名網友。

蕭美琴趁行程空檔前往書展，並帶回多本親子、社會與貓咪主題書籍。（圖／翻攝自蕭美琴@Threads）

蕭美琴「包成這樣」變裝低調逛書展畫面曝光



副總統蕭美琴6日於個人經營Threads帳號，曝光自己變裝低調來到台北國際書展的身影，他解釋通常總統有出席的場合，為避免勞師動眾打擾大家，自己就不會再重複參加，尤其前幾天總統賴清德已經逛過書展，但蕭美琴坦承因為書本魅力太大，讓他決定在行程空檔之間，偷偷低調前往，再帶回包含《左腦爸爸、右腦女兒》、《長女病》、《 手作步道：達人帶路，體驗人與自然的雙向療癒》、《叛國者》、《臺灣人的抵抗與認同》等書籍，其中也有蕭美琴最喜歡的貓咪相關主題書籍《貓是最好的人生教練》。

廣告 廣告

蕭美琴現身書展畫面曝光後，吸引逾25萬網友討論。（圖／翻攝自蕭美琴@Threads）

蕭美琴變裝現身書展 沈伯洋3公尺外「鷹眼」認出



蕭美琴透露當天只有沈伯洋在現場認出他，並開心曬出兩人合照，只見蕭美琴頭戴灰色棒球帽、身穿深灰外套，臉上戴著鵝黃色口罩，他與笑容滿面的沈伯洋合影，身邊的人看起來都沒有認出蕭美琴的真實身分，除此之外，蕭美琴更偷偷在出版社攤位前「比讚」，以及本次書展獲得注目的讀字檳榔攤也被蕭美琴鏡頭捕捉，蕭美琴私下調皮模樣全公開。

書展「口罩大姊狂掃貨」竟是蕭美琴！遭鷹眼抓包「變裝現場」逼瘋萬網：太調皮

不少網友看到蕭美琴現身書展都驚呼可愛，也有人留言提醒蕭美琴務必注意安全。（圖／翻攝自蕭美琴@Threads）





書人眼神藏不住 蕭美琴低調逛展萌翻網友



沈伯洋本人在蕭美琴貼文公開之後，留言開玩笑邀功：「我的鷹眼，在三公尺外就認出來了……完了這樣我更像情報員了」，超過25萬名網友則熱烈討論：「戰貓副總統這樣算是一種躲貓貓嗎？」、「包成這樣我一定跟你擦身而過了啊啊啊啊啊」、「竟然！」、「哭啊！下次逛書展我都要注意長的像副總統的阿姨然後問旁邊的維安人員可以不可以合照」、「好可愛」、「竟然錯過了哭哭」、「太低調了」、「太可愛了吧！！是愛書人眼神」，也有支持者叮嚀：「拜託咪琴注意安全」、「辛苦咪琴～請務必注意安全」、「蕭副總統還是要小心為上！」。









原文出處：「書展大姐狂掃貨」竟是蕭美琴！遭鷹眼認出「私下變裝判若兩人」逼瘋網：太調皮

更多民視新聞報導

林昶佐赫爾辛基街頭「突爆出死腔」嚇爛路人！芬蘭網友真實評價曝光

北車阿北「流浪坐地」竟是鄭運鵬！網急問：被趕出家門？

賴品妤「整頭爆改」太反差！長髮撩開真面目露出…千網搶看：根本…

