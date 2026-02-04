書展平日門票可折抵 蔣萬安18本書單公開

▲ 台北國際書展2月3日至2月8日登場，平日（2月3日至6日）在書展消費，可以用門票折抵。（圖／台北書展基金會提供）

[NOWnews今日新聞] 2026台北國際書展開展，展期即將進入第三天，平日購票入場門票還可以變成抵用金，加上文化幣消費最高加碼多送600點，不少學生族群直呼「划算」、「有感」。台北市長蔣萬安昨（4）日也來逛書展，並且完成一份屬於自己的閱讀書單，共選18本書。

台北國際書展2月3日至2月8日登場，平日（2月3日至6日）在書展消費，可以用門票折抵；另外，18至22歲文化幣帳戶餘額超過100點者，可憑文化幣免費入場；若使用文化幣消費，「使用2點送1點」，1200點最高可加碼至1800點。

不少學生族群一早就手持文化幣APP入場。大四生黃同學表示，文化幣推出後使用頻率相當高，不論看展或觀戲都十分便利，此次來書展還能享有數位回饋，讓逛展體驗更有感。購票入場的方小姐則分享，150元門票入場後就獲得150元抵用金，真的很值得。

帶著孩子一起來逛展的陳先生也表示，孩子18歲以下免門票，加上大人能使用門票抵用金，一家人輕鬆入場、開心看書，「對小資家庭來說很友善，會讓人更願意走進書展。」

蔣萬安參加「寫臺北」年度書奬頒獎典禮暨《藏身臺北：找一處懂你的城市角落》新書發表會後，沿途參觀了泰國主題國館、聯經出版、大塊文化、文訊、洪範、爾雅、遠見天下、臺大出版中心、讀書共和國、時報文化及城邦文化。

▲ 台北市長蔣萬安逛台北國際書展。（圖／台北書展基金會提供）

蔣萬安的18本選書清單如下

《台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景》。作者：水瓶子等。 《樹可能記得（枝葉繁茂版）》。作者：Ballboss；繪者Ballboss。 《野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶》。作者：野島剛；譯者：鄭天恩。 《失控的焦慮世代》。作者：強納森‧海德特 Jonathan Haidt。 《怎麼辦，怎麼辦呢？》。作者：幾米。 《無盡之愛：站在總統身後的那對夫婦，與他們親歷的60年代白宮風雲》。作者：桃莉絲．基恩斯．古德溫 Doris Kearns Goodwin。 《2050科技與商業藍圖—未來學家凱文‧凱利預言10000天後的世界》。作者：凱文．凱利（Kevin Kelly）、吳晨。 《 從邊緣到核心：台灣半導體如何成為世界的心臟》。作者：史欽泰、陳添枝、吳淑敏。 《10歲開始學AI》。作者：羅絲．霍爾、瑞秋．佛斯。 《臺灣影形力──六個尋找電影的跨域影像藝術》。作者：孫松榮。 《這裡不簡單1-3套書：1.不簡單的棒球場2.不簡單的國際機場3.不簡單的歌劇院》。企劃：小木馬編輯部；文：黃健琪、王致凱，吳子平、張家榮。 《基礎建設全圖解：秒懂STEM！160張精緻彩圖、50組關鍵詞，掌握超厲害人造設施的運作原理》。作者：格雷迪．希爾豪斯（Grady Hillhouse）。 《新加坡大戰略—小國的政治、經濟和戰略之道》。作者：洪清源。 《日花閃爍：台語的美麗詞彙&一百首詩》。作者：溫若喬。 《十年一覺電影夢：李安傳（經典新版）》。作者：張靚蓓。 《共同知識》。作者：史迪芬．平克(Steven Pinker)。 《繼承經濟》。作者：伊麗莎．菲爾比(Eliza Filby)。 《地圖即政治？》。作者：威廉．藍金(William Rankin)。

