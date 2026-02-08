書展最終日 大愛劇本尊現身分享

台北國際書展最後一天，慈濟人文志業，下午邀請了 大愛劇 “我們六個” 和”接住流星的人“本尊來到現場，跟觀眾互動，用自身的經歷，鼓勵所有人，用愛超越傷痛，療癒自己，也照亮別人。

一個圓滿的家庭，媽媽、爸爸，先後過世，六個孩子 在育幼院 艱難長大，生命 還有機會 看見 陽光嗎?

大愛劇《我們六個》本尊 林作逸 ：「我的媽媽在我14歲的時候，14歲的時候，被我父親的小三用熱水，滾燙的熱水 潑灑全身，我的爸爸也是被殺害，殺害我媽媽的這個小三，一樣地 用電鍋砸死的。」

也許生命不只裂縫，而是破洞。大愛劇，”我們六個”，改編自真實社會事件，孩子中的老三，林作逸，現身台北書展 大愛講堂。他說，年幼時失去的媽媽，卻照亮他一輩子

大愛劇《我們六個》本尊 林作逸 ：「一個失明的媽媽，就帶著6個小孩，跟在他的後面，就在大街上走 沿路就推銷，請你們買一個洗髮精，買個洗髮精，在她的身上 我就看到，一個堅韌的力量，所以我的媽媽，就是我的人生 ，一道永恆的陽光。」

林作逸努力向學，延續曾擔任國小老師的媽媽未完成心願，幫助弱勢孩子

大愛劇《我們六個》本尊 林作逸 ：「希望能夠在我有生之年，能夠跟曾經幫助過我的人，讓他們看看，我沒有辜負他們的期待。」

劇中老五 林青瑩，長大後投入護理工作，而且遠赴非洲幫助貧苦，她感恩年少時，受到善心人士幫助，讓她懂得回饋

大愛劇《我們六個》本尊 林青瑩：「這是我小時候，10歲11歲的時候收到的信件，所以表示說，很多人在當助人者的時候，你要相信， 40年後 可能有一個人，就像我這樣 站在這裡，去告訴別人，你當時寫的信，對我有多大的鼓勵，從我原本受人幫助的，這個過程，轉換成準備向手心向下，幫助別人的人，這個就是我們希望能夠做，社會的工作。」

林青瑩目前從事 長照工作，服務失智症者；林作逸 擔任老師，更經常進入監獄 用自身經歷 感化受刑人。另一部大愛劇，”接住流星的人”，描述慈濟志工 江柑，開設 免費課輔班，接住 家庭功能失序的孩子

大愛劇《接住流星的人》本尊 王博葦：「每天都在跟人打架，打著打著 就是流眼淚了，就轉學了，(江柑師姊)都會無私地，去幫助你，會傾盡全力地去，支援你的食衣住行，然後她會盡她所能地去愛你，去照顧你。」

王博葦目前從事傳播業，自己當老闆，看在江柑眼裡，說不出的寬慰

大愛劇《接住流星的人》本尊 江柑：「他是從一個環境很不好的孩子，看到他現在的成長，真的是不容易。」

戲如人生，人生如戲，黑暗總會過去，只有 愛，在人世間循環，放光。

