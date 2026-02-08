書展變身診間！簡守信院長妙談名畫裡的醫療秘辛

2026台北國際書展中，台中慈濟醫院簡守信院長跟大家分享「從畫作看醫療的前世今生」，

2026台北國際書展迎來一場精彩絕倫的講座！慈濟傳播人文志業基金會邀請台中慈濟醫院簡守信院長，分享「從畫作看醫療的前世今生」。簡院長發揮幽默又有詩意的個人特色，將現場氣氛帶動得絕無冷場，彷彿把《大愛醫生館》攝影棚直接搬到了書展現場。

外科醫師曾是「理髮師」？幽默詩句道盡行醫甘苦

簡院長帶領觀眾穿梭回16世紀，揭露外科醫師曾與理髮師、奴隸掛鉤，處理被視為「又臭又髒」的傷口。談到自己年輕時在台大醫院半夜開刀的壓力，他俏皮地改寫李後主詞句「無言獨上開刀房，簡不斷理還亂是盲腸。」逗得全場大笑，也讓人感受到外科醫師成長的刻骨銘心。

從300%死亡率到醫療進步的夢想

演講中展示多幅驚人畫作，述說過去沒有麻醉時，曾有醫師為了追求速度「30秒鋸掉一條腿」，卻造成病人、醫師自己與旁人皆喪命，300%死亡率的慘劇。簡院長感性強調，醫療演進是為了實現減輕人類痛苦的理想，並引用沙克的話「我克服我這些夢魘，是因為我的夢想」。簡院長強調，醫療的演進不只是器材的更新，就像畫作用從穿西裝開刀到現代無菌衣，更是為了實現讓人類免於痛苦的理想。

打破醫療「高牆」：專業與人文的完美平衡

針對醫療體制，簡院長藉由電影《刺激1995》描述高牆的台詞「入獄時你痛恨它，慢慢的你習慣了它，最終你會發現不能沒有它。」許多醫護人員年輕時看到體制的不合理會想要改變，但待在體系久了，就會對病人的痛苦或僵化的作業流程習以為常，這就是所謂的「體制化」。他呼籲醫者應具備體制外的思考能力，從病人角度出發，打破醫病隔閡。提醒醫護人員不要被「體制化」消磨了熱情，要打破這種體制化，必須依靠「夢想」與「理想」，才能真正改變現狀，讓醫療重拾人文關懷的本質。

簡院長最後以畢卡索畫作定義理想醫療「一邊是專業，另外一邊是關懷人文。」。他總結道，儘管技術日新月異，唯一不變的是那份守護病人的「心光」，雖然現代醫療體制已經能確保技術與專業不斷精進，但「人文關懷」這部分則需要醫護人員更用心地注入到醫療行為中。簡院長總結，期許臺灣的醫療能在專業與人文關懷上並重，成為世界典範。

