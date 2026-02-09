（圖／本報系資料照）

本次書展人潮眾多，雖有賴總統、國民黨主席鄭麗文、書展基金會董事長郝明義等知名人物現身，但各攤位青年學子與長輩共同坐在觀眾席聽講的畫面令人印象深刻，以及集結獨立出版聯盟與獨立書店的展區，包括「台灣感性」主題遊覽車與「閱讀轉運站」策展空間同樣令人耳目一新，讓人感受到在充斥人工智能的時代中，閱讀活動重新串連起不同世代的可能性。

獨立書店長年被視為台灣重要的文化風景之一，然而從全盛時期超過兩千家，到如今僅剩不到四百家；出版產值也從2010年的約367億元，下降至2024年的不到兩百億元，出版業的寒冬早已不是新聞。更令人憂心的是閱讀風氣的流失。

廣告 廣告

這次書展最具看點的獨立書店展區，「閱讀轉運站」以6個月台串聯不同書單，象徵人生各種交會與轉折，也將閱讀具象化為一段段可能改變方向的旅程。五條閱讀路線，對應的是每個讀者不同的人生經驗與狀態。這些月台象徵不同方向，而每天數以萬計的人在其中相遇，正如書展現場不同年齡層的閱聽者：我們共同生活在同一個社會，卻各自面對不同的困境與選擇。正是透過一次次的閱讀與交流，個人得以找到暫時的歸宿，社會也在這些看似微小的連結中，慢慢向前推進。

當筆者看見觀眾席中跨世代的交流畫面，也看見人們雖有不同年齡、背景與思想，卻同樣因為對社會的關心而在此相會。書展正是一座閱讀的轉運站，人們在此短暫停留，交換想法，然後帶著新的視角前往下一段旅程。

不論人們走進書展是為了尋找什麼，尤其是面對選填志願而感到焦慮的學子，其實不必過度憂慮。各行各業都能為社會有所貢獻，而閱讀的價值，往往不在於立即給出答案，而是在心中埋下一顆種子。或許只是書中的一段話、一個觀點，卻可能在未來某一天生根、發葉、開花、結果，影響人生的選擇。

政府近年透過文化幣與書展推廣閱讀，值得肯定，但如何讓閱讀回到日常，需要長期而細緻的政策思考。唯有整合出版業、書店、教育與整體文化產業鏈，讓閱讀成為生活的一部分，書展這座轉運站，才能真正引導不同世代的讀者，走向各自的未來，形塑台灣的未來。（作者為醫師）