書展雲端會 兩地連線無距離

2月5號在台北國際書展，慈濟人文志業的攤位、和遠在花蓮的上人進行連線，讓上人看見慈濟書籍和法脈的推廣，上人也讚歎有了網路，讓他的關心可以無遠弗屆，也謝謝現場的人文志業職工，和每一家合作過的出版社，大家一同共襄盛舉，看到上人都十分歡喜。

「我們這個地方就是，一年一度出版界的盛會，台北國際書展，一大早人就非常非常的多。」

現場連線的另一端，是遠在花蓮的上人。

「他們每個人都手上拿著的是，他們一起編輯的合作出版。」

所有和慈濟合作過的出版社，都前來參與這場盛事。靜思書軒營運長 蔡青兒：「這些出版界的好朋友，大家知道要跟上人連線，都很高興 一起在這個展位。」

遠見天下文化事業群總編輯 吳佩穎：「過去我們出版過 行願半世紀，是慈濟的50年，到現在慈濟60年了，非常感恩上人，我們後面又增補了，大概從半世紀到一甲子，又補了3萬多字，所以寫成了這本20萬字，把慈濟的靜思法脈跟宗門，整個記錄下來。」

行願一甲子，不只是書名，也是真真實實，慈濟走過的歲月。上人也時刻關心，慈濟在台北國際書展的狀況。

證嚴上人開示：「感恩 各位菩薩，為了慈濟展 大家很用心，在那裡 我現在看到 ，真的看見了 慈濟的品質，最重要的就是人情，最重要的就是虔誠。」

文字無距離，上人以「誠與情」為慈濟展區做了註解。花蓮與台北，一趟網路品書之旅，看見愛的人氣。

「上人 我們愛你。」

